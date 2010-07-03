Экипаж сгоревшего самолета рассказал подробности катастрофы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Члены экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, рассказали об обстоятельствах катастрофы.

В частности, бортпроводница рейса Татьяна Касаткина отметила, что после взлета самолет попал в тучу, где шел сильный град. По ее словам, именно в этот момент произошел хлопок. "Все было очень быстро", – сказала она в эфире телеканала Россия 24.

После жесткого приземления пассажиры начали вставать с мест и продвигаться к выходу, несмотря на то, что самолет еще двигался, продолжила стюардесса. Она подчеркнула, что эвакуация началась сразу после остановки.

Командир экипажа Денис Евдокимов, в свою очередь, подчеркнул, что из-за удара молнии пропала радиосвязь, и пилотам пришлось напрямую переводить самолет на аварийный режим управления.

В воскресенье, 5 мая, самолет SSJ 100 "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Мурманск, экстренно сел в аэропорту Шереметьево и загорелся. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту лайнера, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы. В числе погибших – бортпроводник Максим Моисеев, который во время эвакуации пытался открыть дверь для спасения пассажиров в хвостовой части судна.

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".

