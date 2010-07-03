Регистраторы сгоревшего SSJ 100 подготовили к расшифровке

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Полетная информация с бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево, скопирована и подготовлена к расшифровке и анализу.

Параметрический регистратор получил серьезные повреждения, а звуковой находится в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Отмечается, что специалисты научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок был вынужден вернуться в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся.

Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".

СК назвал главные версии ЧП: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.