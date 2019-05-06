Почему пилоты не смогли мягко посадить SSJ 100 в Шереметьеве

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за нештатной ситуации на борту. После соприкосновения с землей воздушное судно загорелось словно спичка. В результате ЧП погиб 41 человек. Следственный комитет рассматривает сразу несколько версий случившегося: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Разбираемся, что могло привести к трагедии.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Неблагоприятные метеоусловия?

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 вылетел 5 мая в 18.03 из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск. Уже менее чем через полчаса лайнер вернулся в столичный аэропорт и совершил аварийную жесткую посадку. После соприкосновения с землей воздушное судно загорелось. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб.

По свидетельствам экипажа лайнера и выживших пассажиров, примерно через 10 минут после взлета в самолет ударила молния. Именно она, по их словам, вызвала технические неполадки на борту, из-за которых командир воздушного судна принял решение вернуться в Шереметьево.

"Мы взлетели, буквально через 10 минут попали в тучу, был сильный град. В нас ударила молния. Была световая вспышка, потом услышали хлопок. Взлетный экипаж нам лично сообщил, что мы возвращаемся в аэропорт вылета", – рассказала бортпроводница Татьяна Касаткина Telegram-каналу Baza.





Татьяна Касаткина бортпроводница рейса У нас со связью были проблемы. Когда нам позвонил пилот, у нас уже не работала световая сигнализация, не было ничего слышно. Я не понимала, кто звонит – пилот или бортпроводник.

После начала пожара из-за жесткой посадки, по словам Касаткиной, все пассажиры вскочили с кресел и начали продвигаться к выходу, хотя самолет еще быстро катился по взлетно-посадочной полосе. "Одна женщина по телефону кому-то сообщила, что мы горим, падаем. Она уже была в проходе рядом с бизнес-классом. Когда самолет остановился, я сразу начала эвакуацию. Буквально за воротник выталкивала пассажиров, чтобы они не задерживали эвакуацию", – уточнила Касаткина.

"Жизнь в большом городе": трагедия в Шереметьеве

Бортпроводница призналась, что не видела открытого горения, так как была в носовой части самолета, а пожар разгорелся в хвосте, но пассажиры сообщили, что иллюминаторы быстро начали плавиться от пламени. Эвакуироваться смогли лишь 33 пассажира и четыре члена экипажа – по надувным трапам в носовой части воздушного судна. Последний, пятый член экипажа, 22-летний бортпроводник Максим Моисеев до последнего пытался открыть дверь в хвосте самолета, чтобы спасти людей, но ему это не удалось. Молодой человек выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и задохнулся.

Как рассказала порталу Snob.ru одна из выживших пассажирок Марина Ситникова, из-за того, что задний выход был заблокирован, не смогли спастись пассажиры "даже с девятого ряда". "Спаслись те, кто сидел в десятом, были счастливчики с двенадцатого, а дальше – никого. Я всех спрашивала, но из хвоста мы никого не видели в числе спасенных: у них выхода не было", – констатировала женщина.

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко рассказал Москве 24, что удар молнии в самолет – явление частое. "В каждый пассажирский самолет попадает молния до двух раз в год. Самолеты имеют специальную защиту. Как правило, молния может только обломать куски обшивки. Сама аппаратура изолирована от такого рода воздействий. На крыльях лайнера есть специальные стекатели статического электричества, которые позволяют распылить этот разряд в атмосфере. То есть молнии попадают часто, но, как правило, никак не вредят судну", – пояснил эксперт.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Недостаточная квалификация пилотов?

На распространившихся в СМИ кадрах ЧП видно, что до соприкосновения с землей пожара на борту лайнера не было.





Алена Осокина очевидец ЧП Буквально на наших глазах по посадочной полосе промчался горящий самолет. С каждой секундой он разгорался все больше и больше. Зрелище очень страшное. В конце полосы его развернуло, он остановился. Мы увидели, как от него отходят люди. Это были пассажиры, которые спустились по аварийному трапу. Они, видимо, были в таком шоке, что не бежали от горящего самолета, а просто шли. Пожарные машины подъехали очень быстро, стали с нескольких точек тушить этот факел.

На некоторых видео видно, что во время посадки Sukhoi Superjet 100 два раз оторвался от взлетно-посадочной полосы после касания шасси. В авиации такое явление называется "козлением". Причем с каждым "прыжком" лайнер отрывается от земли все выше и резче. После второго "козла" борт с силой ударился шасси об асфальт. По-видимому, не выдержав нагрузки, они надломились, и судно село "на брюхо". Осколки шасси вызвали пожар в двигателях, лайнер загорелся. Пламя стремительно окутало заднюю часть самолета.

Бортпроводник сгоревшего самолета рассказала подробности катастрофы

"Это был удар большой силы при "козле". Возможно, это было связано с отказом системы управления и ошибкой пилотов. Но я думаю, что здесь была комплексная история, начиная от попадания молнии и отказа электронного оборудования. К этому привел целый ряд обстоятельств. Торопиться с версиями пока не надо", – рассуждает изучивший кадры приземления лайнера Дмитрий Дрозденко.

Он уверен, что самолет слишком быстро приблизился к взлетно-посадочной полосе. "Существуют определенные нормативы, и если их превышать, то возникает проблема. Это могло быть ошибкой пилотирования", – предположил эксперт. По его мнению, скорость лайнера при посадке была слишком велика.

Как сообщил Москве 24 источник в "Аэрофлоте", до трагедии к командиру воздушного судна Денису Евдокимову, посадившему Sukhoi Superjet 100, "вопросов не было". До того, как устроиться в "Аэрофлот", он работал в "Трансаэро", где "с легкостью управлял боингами". В злополучный рейс самолет под управлением Евдокимова отправился с полными топливными баками, с превышением посадочной массы. То есть слишком тяжелый для того, чтобы сесть в обычном режиме.





источник в компании "Аэрофлот" За все годы работы не возникало серьезных нештатных ситуаций. Попадание молнии в борт – это достаточно стандартная ситуация, пусть даже из-за нее пришлось вернуться на аэродром вылета. Израсходовать топливо, летая вокруг аэропорта, возможности не было. Нужно было садиться. Но у пилота не было опыта посадки самолета с полными баками. Поэтому и вышло "козление" с остальными последствиями.

Сам Евдокимов в интервью Telegram-каналу Baza заявил, что после удара молнии на борту выключилась радиосвязь и засбоило оборудование. Именно поэтому не было возможности уйти на второй круг, чтобы "выработать" топливо. Он уверяет, что скорость лайнера во время посадки была обычная. "Подходили к земле мы плавно, не могу сказать точно, почему произошел удар о землю", – настаивает мужчина.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Проблемный самолет?

Первые самолеты Sukhoi Superjet 100 стали выполнять регулярные рейсы в 2011 году. С тех пор самолеты этой модели не раз оказывались в чрезвычайных ситуациях. Только в 2019 году инцидент в аэропорту Шереметьево стал уже третьим по счету. Ранее, 9 февраля, в этот же аэропорт вскоре после вылета вернулся лайнер, вылетевший в Прагу. Оказалось, что на борту была неисправна гидравлика.

А уже 13 марта стало известно, что совершавший полет в Грецию самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в Шереметьево из-за растрескивания верхнего слоя лобового стекла. Но во всех этих случаях не гибли люди.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжев отметил, что сам самолет Sukhoi Superjet 100, по его мнению, довольно "своеобразный", и в нем "не совсем хорошо налажено техническое обслуживание и поставка запчастей". Но, по словам эксперта, перед тем как вести разговоры о приостановке работы этой модели лайнера, нужно расшифровать бортовые самописцы и исследовать причины, что пока еще не сделано.

С ним согласен и Дмитрий Дрозденко. Он "не видит причин для приостановки эксплуатации самолета", пока не будут обнародованы результаты расследования аварии. "Я считаю, что он не опасен в эксплуатации. Sukhoi Superjet 100 молодой, их очень мало сделано, любая молодая техника имеет свои недостатки. Их пока выпущено мало", – заключил эксперт.