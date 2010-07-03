"Трагедия становится личной": что известно о погибших в результате ЧП в Шереметьеве

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В Шереметьеве погиб 41 человек из 78 находившихся на борту сгоревшего самолета SSJ-100. Одни летели в Мурманск по делам, другие – на майские праздники или просто возвращались домой.

В числе погибших – 22-летний бортпроводник "Аэрофлота" Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь самолета и помогал пассажирам спастись, пока сам не потерял сознание. Выпускник кадетского училища, молодой человек отслужил в армии и заочно учился в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. По словам друзей, Максим Моисеев был отзывчивым и общительным. Он устроился работать бортпроводником чуть более года назад.

Пожар также унес жизнь Альбины Пилипчук. В Мурманске она работала специалистом по связям с общественностью. "Она одна в семье, есть сын. В голове не укладывается", – рассказал РИА Новости о сокурснице по мурманской мореходке предприниматель Дмитрий Боровков.

Гражданин США Джереми Хинтон Брукс летел в Мурманск из Лос-Анджелеса с пересадкой в Москве. По данным СМИ, он хотел работать в организации, которая занимается лицензированной рыбалкой и охотой.

В сгоревшем самолете погибли двое врачей из Мурманской области: Евгения Новикова и Лариса Сивоконь, – а также 12-летняя Соня Новикова, которая приезжала посмотреть Москву. Не выбралась из огня и сотрудница регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Алена Мартынова. Ранее женщина возглавляла городской комитет по делам молодежи и была хорошо знакома многим жителям Мурманска. "Мурманск - маленький город. В списках есть знакомые фамилии. Среди живых и среди погибших", – подчеркнула генеральный директор телекомпании ТВ-21 Светлана Солдатова. "Мы с Аленой много работали, когда делали молодежные проекты на телевидении. Это человек системный, надежный, креативный, молодой душой", – вспоминает она. "Когда ты понимаешь, что там есть люди, которых ты знаешь, эта трагедия становится твоей личной", – отметила собеседница агентства.

Москвич Александр Сорокалит в момент возгорания сидел на предпоследнем ряду. Он собирался в Заполярье с другом на майские праздники. На этом же рейсе по трагическому стечению обстоятельств оказались специалист по рыбной промышленности Михаил Хрумов из Владивостока и служивший в Мурманске Алексей Гультайчук из Энгельса. У обоих остались маленькие дети.

По данным телеканала "Вести.Ярославль", в результате ЧП погиб 24-летний Михаил Зенин из Ярославля. Выпускник МГУ, он летел в Мурманск в командировку. Кроме того, издание "Новый Тамбов" со ссылкой на Изосимовский сельсовет сообщает о гибели в Шереметьеве отца троих детей 36-летнего Михаила Парусова. Мужчина направлялся в Мурманск по работе.

Среди тех, кому не удалось вовремя покинуть самолет, оказалась представитель прокуратуры Мурманской области, старший помощник прокурора Печенгского района Елена Ратникова, которая летела домой из отпуска. Среди погибших также – житель Кандалакши Алексей Смирнов, супруги Андрей и Екатерина Чупруновы. Семейная пара приезжала в столицу на майские праздники.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". СК назвал главные версии ЧП: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Родственники москвичей, погибших в авиакатастрофе Superjet-100 в Шереметьеве, получат от столичных властей по 1 миллиону рублей, а пострадавшие – по 500 тысяч. Глава департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян также подчеркнул, что власти выясняют жизненные обстоятельства семей погибших и пострадавших, чтобы оказать им дополнительную социальную помощь.