В Госдуме прокомментировали призывы остановить полеты SSJ 100

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в беседе с Москвой 24 прокомментировал петицию с требованием запретить полеты SSJ 100 в России. Она появилась после того, как самолет этого типа загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, и набрала уже почти пять тысяч голосов.
"Надо сначала найти причину, из-за чего стало возможным возгорание воздушного судна. Сделать правильную работу над ошибками и тогда уже по ее итогам делать какие-то выводы. А не пытаться сотрясать воздух в попытках найти какую-то сенсацию", – отметил Старовойтов.
Депутат также напомнил, что в СКР разрабатывают ряд версий, из-за которых случилось ЧП. В том числе недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность самолета.
Здесь нужно проводить тщательную проверку, начиная с самолета, пилота, работы диспетчерских служб, работы спасательных служб. Необходим комплексный подход. Потому что на каждом этапе это чья-то жизнь, которую мы могли спасти. Я сторонник детального изучения ситуации, тогда уже можно делать какие-то выводы.
Александр Старовойтов
депутат
Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет. В Росавиации, в свою очередь, назвали "преждевременными" любые выводы об ограничении эксплуатации самолетов этого типа до тех пор, пока работает комиссия.
В воскресенье, 5 мая, самолет SSJ 100 "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Мурманск, экстренно сел в аэропорту Шереметьево и загорелся. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту лайнера, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы. В числе погибших – бортпроводник Максим Моисеев, который во время эвакуации пытался открыть дверь для спасения пассажиров в хвостовой части судна.
По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.