В Госдуме прокомментировали призывы остановить полеты SSJ 100

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в беседе с Москвой 24 прокомментировал петицию с требованием запретить полеты SSJ 100 в России. Она появилась после того, как самолет этого типа загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, и набрала уже почти пять тысяч голосов.

"Надо сначала найти причину, из-за чего стало возможным возгорание воздушного судна.

Сделать правильную работу над ошибками и тогда уже по ее итогам делать какие-то выводы. А не пытаться сотрясать воздух в попытках найти какую-то сенсацию", – отметил Старовойтов.

Депутат также напомнил, что в СКР разрабатывают ряд версий, из-за которых случилось ЧП. В том числе недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность самолета.





Александр Старовойтов депутат Здесь нужно проводить тщательную проверку, начиная с самолета, пилота, работы диспетчерских служб, работы спасательных служб. Необходим комплексный подход. Потому что на каждом этапе это чья-то жизнь, которую мы могли спасти. Я сторонник детального изучения ситуации, тогда уже можно делать какие-то выводы.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет. В Росавиации, в свою очередь, назвали "преждевременными" любые выводы об ограничении эксплуатации самолетов этого типа до тех пор, пока работает комиссия.

В воскресенье, 5 мая, самолет SSJ 100 "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Мурманск, экстренно сел в аэропорту Шереметьево и загорелся. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту лайнера, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы. В числе погибших – бортпроводник Максим Моисеев, который во время эвакуации пытался открыть дверь для спасения пассажиров в хвостовой части судна.

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".





Ксения Руденко, Дарья Васильцева