Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет.
В Росавиации в свою очередь назвали "преждевременными" любые выводы об ограничении эксплуатации самолетов этого типа до тех пор, пока работает комиссия, передает РИА Новости.
Самолет SSJ-100 "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Мурманск в воскресенье, 5 мая, экстренно сел в аэропорту Шереметьево и загорелся. Как сообщает СКР, на борту воздушного судна находились 78 человек. Эвакуированы 33 пассажира и члена экипажа. Погиб 41 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
По информации "Коммерсанта", у сгоревшего Superjet ранее был зафиксирован только один серьезный технический сбой – в январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки. Издание указывает, что борт был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре и передан "Аэрофлоту" в сентябре 2017 года.
СК назвал основные версии ЧП в Шереметьеве
Российские и иностранные авиакомпании пока не намерены приостанавливать полеты на самолетах Sukhoi SuperJet 100. В "Ираэро" не считают, что техническое состояние самолета послужило причиной инцидента. Авиакомпания "Якутия" усилила контроль за техническим состоянием лайнеров. Мексиканская авиакомпания Interjet – крупнейший закупщик российских лайнеров за рубежом – объявила, что будет следить за расследованием катастрофы.
SSJ100 – первый пассажирский самолет, разработанный в РФ. Его производство началось в 2011 году. Ранее в СМИ появлялись сообщения об отказе ирландской авиакомпании CityJet от самолетов. В январе 2019 года из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат была отложена на неопределенный срок поставка SSJ100 в Иран для местных авиакомпаний Aseman Airlines и Iran Air Tours.
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