Минтранс подтвердил гибель бортпроводника во время ЧП в Шереметьеве

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Семье бортпроводника Максима Моисеева, который погиб при ЧП в аэропорту Шереметьево, выплатят пять миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

Ранее сообщалось, что на борту работали три бортпроводника. Моисеев во время эвакуации находился в хвостовой части, где пытался открыть дверь. После того, как ему это не удалось, он выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и не задохнулся газом. Его коллегам Татьяне Касаткиной и Ксении Фогель удалось выжить.

В Росавиации заявили, что экипаж и спасательные службы сработали правильно и оперативно – в ином случае жертв могло быть больше.

Следователи завели уголовное дело, начаты внеплановые проверки. По данным СК, причинами случившегося могли стать недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, плохие метеоусловия, а также техническая неисправность.



Приоритетной версией аварии Superjet-100 остается отказ автоматики из-за удара молнии

В воскресенье, 5 мая, лайнер Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва – Мурманск, вернулся в Шереметьево, так как ему требовалась аварийная посадка. В тот момент на борту самолета было 73 пассажира и пять членов экипажа. После жесткой посадки началось возгорание в хвостовой части лайнера.

По последним данным, выжили 37 человек, 41 погиб. Тела всех погибших извлекли и направили на экспертизу.

Большинство погибших, включая бортпроводника, были жителями Мурманской области. Моисеев – выпускник кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.

