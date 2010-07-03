СК устанавливает причины ЧП с самолетом рейса Москва – Салоники

Фото: telegram-канал "Следак шепнул"

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в столичном аэропорту Шереметьево, где лайнер Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщается на сайте СК РФ на транспорте.

Самолет должен был выполнить рейс Москва – Салоники (Греция). "После взлета при наборе высоты произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла борта воздушного судна, в связи с этим в 12 часов 46 минут произведена аварийная посадка в аэропорту вылета", – говорится в сообщении следователей.

На борту находились 48 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Позднее пассажиры вылетели другим рейсом.