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29 октября, 15:35

Технологии

ИИ-модель Claude начала требовать подтверждение личности у пользователей из России

Фото: depositphotos/puhhha

Модель искусственного интеллекта Claude, разработанная компанией Anthropic, начала запрашивать у пользователей из России подтверждение личности. Об этом сообщает газета "Известия".

При входе в сервис появляется уведомление о проверке через Anthropic Verification Portal. Пока процедура не завершена, функции нейросети остаются недоступны.

При этом Claude официально не работает в России. Поэтому передача российского паспорта при идентификации может привести к блокировке учетной записи.

В социальных сетях уже описывают такие случаи. По словам одного из пользователей, его платный аккаунт заблокировали почти сразу после загрузки российского загранпаспорта. За два дня до этого сервис списал деньги за следующий месяц подписки.

Согласно официальной инструкции Anthropic, владельцы заблокированных учетных записей могут войти в аккаунт и направить апелляцию команде Safeguards, которая отвечает за вопросы безопасности. Пользователям тарифов Free, Pro и Max также доступна выгрузка своих данных.

Ранее организация Common Sense Media раскритиковала чат-бот ChatGPT для подростков от OpenAI, заявив, что он представляет неприемлемый риск для детей. Организация направила чат-боту более 4 тысяч запросов, так как выяснилось, что система оповещения родителей не работает должным образом. Кроме того, чат-бот пропустил более четверти кризисных ситуаций.

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