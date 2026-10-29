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29 октября, 15:21

Происшествия

В Москве привлекли к ответственности мужчину за передачу управления питбайком сыну

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудники ГАИ привлекли к ответственности мужчину, который на юго-западе Москвы передал управление питбайком своему 16-летнему сыну. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Нарушение инспекторы выявили во время патрулирования территории. Подросток ехал по Профсоюзной улице, не используя внешние световые приборы для обозначения маневров на дороге. Кроме того, на транспортном средстве не было зеркал заднего вида. Права управления мототехникой у юного водителя не имелось.

В присутствии законного представителя правоохранители составили административные протоколы. Сам питбайк передали отцу правонарушителя. Материалы проверки направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее суд назначил жительнице Сахалина, подарившей несовершеннолетнему сыну питбайк, штраф 30 тысяч рублей. Ребенок попал на этой технике в аварию и получил тяжкий вред здоровью. Транспорт конфисковали и обратили в собственность государства.

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