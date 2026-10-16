В России начали выявлять питбайкеров на дорогах с помощью ИИ

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В России начали выявлять питбайкеров на дорогах с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Первым регионом, где воспользовались подобной системой, стала Самарская область. Об этом ТАСС сообщили в компании Netvision.

За три недели работы сервиса там зафиксировали более 500 нелегальных поездок по дорогам общего пользования в центре города. Сервис запустила компания Netvision – российский разработчик и производитель комплексных решений в области ИИ-видеонаблюдения, дочерняя компания IT-интегратора Netline. Пилот работает на нескольких камерах в рамках АПК "Безопасный город".

Нейросеть анализирует видео с городских камер, находит питбайки в автомобильном потоке и передает данные соответствующим службам. В компании объяснили, что ИИ фиксирует сам факт присутствия на дороге питбайков, кроссовых мотоциклов и эндуро – этого уже достаточно для нарушения, поскольку использовать такую технику разрешено только на специальных трассах. Система также способна заметить транспортное средство и на пешеходных дорогах.

В Самарской области был запущен ИИ, чтобы выявлять нарушения на самокатах и велосипедах, включая электрические. На динамическом дашборде отображается общее количество нарушений как в регионе, так и в отдельной точке – например, на оживленном перекрестке или улице.

"Мы видим высокий спрос у российских регионов на технологию детектирования средств индивидуальной мобильности: благодаря ей на данный момент нельзя выписать штраф, но можно собрать статистику, которая позже поможет аргументированно вводить запрет или ограничение на использование СИМ", – отметил генеральный директор Netvision Роман Казаченко.

По его словам, платформа также позволяет выявить наиболее проблемные места, например точку сбора питбайкеров. Врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков также привел данные за последний месяц: на дорогах Самары зафиксировали более 11 тысяч нарушений со стороны самокатчиков и более 5 тысяч нарушений, совершенных велосипедистами.

Благодаря использованию ИИ теперь возможно максимально быстро реагировать на нарушения, накапливать статистику и облегчать диалог с кикшеринговыми операторами, заключил он.

Ранее китайские ученые создали модель искусственного интеллекта Damo Eagle для выявления рака пищевода. Модель не требует интубации или введения контрастного вещества. Достаточно проанализировать стандартную компьютерную томографию грудной клетки, чтобы оценить риск развития рака пищевода, включая ранние стадии и предраковые поражения.

Чувствительность модели при диагностике рака пищевода достигает 90%, а при предраковых поражениях с очень слабыми сигналами – 52,5%. Специфичность, то есть вероятность правильного определения здоровых пациентов, составляет 99,2%.

