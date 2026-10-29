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29 октября, 14:02

Общество

Горячая линия помощи зависимым от азартных игр заработала в России

Фото: depositphotos/BrianAJackson

Горячую линию помощи зависимым от азартных игр запустил Центр борьбы с лудоманией при поддержке Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви. Об этом сообщили в пресс-службе синодального отдела.

Обратиться на линию могут как сами зависимые, так и их родственники. По номеру 8 (800) 505-83-57 им предоставят бесплатную первичную помощь.

Специалисты горячей линии помогут разобраться в ситуации и составить план действий. При необходимости обратившихся направят к врачу в их регионе.

С 1 сентября россияне с патологическим влечением к азартным играм могут наблюдаться у психиатра-нарколога и получать помощь в государственных медучреждениях. Ее бесплатно предоставляют с добровольного согласия человека. Гражданин также может проходить комплексную лечебную реабилитацию.

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