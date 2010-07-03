МАК завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100

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Расшифровка данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, завершена, передает РИА Новости.

Работа по расшифровке данных бортовых параметрических самописцев, аварийного и эксплуатационного, проводилась в научно-техническом центре МАК. В настоящий момент специалисты анализируют полученную информацию.

В Росавиации ранее сообщили, что пилоты при заходе на посадку не выпустили интерцепторы вопреки инструкции. Закрылки самолета были выставлены как положено. "Аэрофлот" опроверг эту информацию.

В авиакомпании объяснили, что из-за отсутствия устойчивого пробега у самолета во время ЧП выпуск интерцепторов был невозможен. Вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в заявлении.

В отчете ведомства уточняется, что в минимальном режиме системы управления на лайнере "автоматический выпуск тормозных щитков не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил".

Появилась также информация о том, что воздушное судно заходило на посадку с перегрузом в 1,6 тонны. Превышения скорости при этом не было.

ЧП произошло 5 мая. Лайнер выполнял рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, но вынужден был вернуться в воздушную гавань. При аварийной посадке он загорелся.

41 человек погиб. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек.

Предварительный доклад о причинах случившегося опубликуют в конце мая. По некоторым данным, в Sukhoi Superjet 100 ударила молния. Она запустила череду событий, которые привели к катастрофе. Одна из версий – конструктивные недостатки самолета.