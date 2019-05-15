Все пострадавшие члены экипажа SSJ 100 выписаны из больницы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пострадавшие в аэропорту Шереметьево члены экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 выписаны из больницы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Минздрав РФ.

Экипаж проходил лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После сегодняшней выписки там остается один пациент в тяжелом состоянии с положительной динамикой.

В НИИ имени Вишневского находятся четверо пострадавших: один – в состоянии средней степени тяжести, трое – в среднем, близком к удовлетворительному.

Вечером 5 мая воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", направлявшееся из Москвы в Мурманск, было вынуждено вернуться в аэропорт. Совершив аварийную посадку, самолет загорелся.

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На борту были 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в Sukhoi Superjet 100 ударила молния. Она запустила череду событий, которые привели к катастрофе.