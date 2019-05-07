"Помню крик стюардессы "Быстро!": выжившие – о том, что происходило в горящем "Суперджете"

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, из-за нештатной ситуации на борту совершил жесткую аварийную посадку в столичном Шереметьеве. После соприкосновения с землей лайнер охватило огнем. В результате из 78 пассажиров и членов экипажа выжили только 37 человек. Читайте истории людей, которые вполне могут назвать 5 мая 2019 года своим вторым днем рождения.

Снимок с видео YouTube/Олег Молчанов

"Я подумала: "Скорей бы рвануло, я просто больше не могу"

Марина Ситникова возвращалась домой в Мурманск после майских праздников. Женщина летела совсем одна, в самолете не знала никого, со всеми выжившими познакомилась только по ходу – беда или, наоборот, чудо их объединили.



Марина Ситникова. Фото из личного архива

О том, что полет не пройдет благополучно, стало понятно примерно через 10 минут после его начала. "Молнию заметили все, – рассказала женщина Москве 24. – Мы еще долго общались: одни говорили, что видели белый разряд, я увидела ярко-красный – наверное была какая-то игра света". Кроме вспышки, по словам Марины, был и толчок. "После этого мы поняли: что-то пошло не так", – вспоминает Марина. По словам пассажирки, ей показалось, что самолет долго "кружил", менял высоту, однако женщина даже не заметила первой попытки лайнера приземлиться.



Марина Ситникова Самолет не мог высоту набрать. Стюардессы к нам и не выходили. Поэтому, кстати, тоже было понятно, что что-то не так. И мы все кружили и кружили, то опускались, то поднимались – но все равно низко для полета.

Но самое страшное было впереди. Во время посадки самолет подпрыгнул два раза и лишь после этого приземлился и тут же загорелся. "Во время первого удара я удивилась, что глаза на лоб не вылезли, – вспоминает Марина. – Второй удар был уже терпимее, а третий – так, чуть-чуть тряхнуло". После этого Ситникова впала в ступор: женщина призналась, что не слышала криков, не видела беготни и паники, она просто сидела на своем месте, даже не отстегнув ремень.

Фото: Агентство Москва

А в это время, сразу после полной остановки лайнера, полным ходом началась эвакуация. "Я выходила одной из последних. Меня никто не звал, я просто коснулась сидения у прохода и поняла, что моей соседки там уже нет – это мне и помогло", – рассказала Марина. Женщина встала в проход, уже не видя ничего, – везде был черный дым. Тогда Марина поняла, что даже не может идти – у нее подкашивались ноги.



Марина Ситникова Вот что я помню четко, так это голос стюардессы, она кричала: "Быстро! Быстро!", – и я пошла на голос. Хотела побежать, но просто не могла. Никакой толпы уже не было: ни спереди, ни сзади я уже никого не увидела.

Кстати, говоря об обвинениях в социальных сетях в сторону пассажиров, которые якобы тратили время "на спасение багажа", Марина попросила никого не осуждать. Женщина уверена, что если кто действительно и пытался спасти багаж, то только инстинктивно. "У меня во время полета на коленях все время была дамская сумочка, и как только все пошло не так, я вцепилась в нее двумя руками – причем так и не выпустила даже во время эвакуации", – призналась собеседница портала. Более того, направляясь к выходу на дрожащих ногах, Марина вспомнила, что и сама инстинктивно потянулась к полке багажа. "Она была уже открыта, и я провела по своей сумке ладонью – просто коснулась и пошла дальше, привычка сработала", – призналась женщина.

Снимок с видео YouTube/Олег Молчанов

На выходе Марину Ситникову встретила стюардесса и вытащила из самолета. Женщина не смогла уйти далеко и села на траву буквально через два-три шага от трапа. "Меня напугал мужчина, он очень грубым голосом крикнул, чтобы я бежала – все боялись взрыва", – рассказала женщина порталу. Ей удалось добраться до автобуса, где уже было много пассажиров: "Я была 10-м рядом, среди тех, у кого было уже мало шансов".

После началась суматоха: оказание помощи, допросы. Госпитализация Марине не потребовалась, женщина вообще обошлась без травм: врачи только два раза дали ей успокоительное. Однако окончательно Ситникова смогла прийти в себя только на вторые сутки. В ближайшее время она предпримет еще одну попытку отправиться домой, в Мурманск. Но произошедшее не оставляет ее в покое. "Мне не страшно было умереть, мне скоро 60 лет. И помню, что после первого удара – он был таким сильным – я решила, что мы сейчас взорвемся. Я была в таком шоке и думала: "Скорей бы рвануло, я больше не могу", – рассказала Ситникова Москве 24. А при воспоминаниях о погибших пассажирах рейса женщина уже не смогла сдержать слез.



Марина Ситникова Меня мучает чувство, что я никому не смогла помочь. Я все понимаю, если бы я вернулась – был бы только лишний труп. Но меня это не отпускает.



Марина добавила: "Как выжившему пассажиру, мне хочется выразить огромную благодарность всем бортпроводникам – девчонки молодцы, Максимушке (погибший бортпроводник Максим Моисеев. – Москва 24), к сожалению, уже не скажешь "спасибо".

"Мне удалось выбраться одному из последних"

Дмитрий Харинин. Фото: личная страница Дмитрия в vk.com

Дмитрий Харинин из Камышина летает часто – по командировкам. На этом злополучном рейсе он оказался соседом Марии Ситниковой, мужчина занимал место 10F.

"В тот день я должен был улететь в Мурманск в очередную командировку", – рассказал корреспонденту "Блокнот Волгограда" Дмитрий. По его словам, рейс начинался в штатном режиме: инструктаж, выезд на полосу, взлет. "Да, машину немного потряхивало во время взлета, но это особенность модели. "Суперджет" легкий, его трясет сильнее, чем большие самолеты", – пояснил мужчина.

Он также подтвердил, что все проблемы у лайнера начались после электрического разряда в воздухе. "Я видел эту молнию. Очень сильная. Удар услышали все в салоне. А вот прямого попадания не видел, возможно, что не было его", – рассказал Дмитрий. После этого он заметил, что самолет прекратил набор высоты, стал описывать круги. "Мне также показалось, что у самолета частично пропала тяга в правом двигателе", – добавил мужчина. Дмитрий вспомнил, что через несколько минут стюардесса по громкой связи объявила, что у самолета технические неполадки и принято решение возвращаться в Шереметьево.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьеве

И снова самое страшное: жесткая посадка. После второго удара Дмитрий сгруппировался и ждал третьего, при этом мужчина успел достать смартфон. Именно он заснял кадры, где видно, как горит крыло, и слышно, какая паника начинается в салоне. Однако Дмитрий отметил, что пассажиры покинули свои места только после полной остановки лайнера. "Мне удалось выбраться одному из последних", – признался мужчина.



Дмитрий Харинин Я схватил паспорт и тоже двинулся к проходу. Но сначала я пропускал тех, кто пробирался по проходу с задних рядов, а сам я начал выходить уже только после того, как почувствовал сильный удар пламени сзади.

Мужчина признался, что не мог оценить обстановку в самолете – не до того было. Весь салон заполнился черным дымом, и единственное, о чем возможно было думать, – о спасении. В то же время Дмитрий заявил, что рассказы о людях с ручной кладью, тормозивших эвакуацию, не соответствуют действительности. "Это полный бред. На видео видно – если ручная кладь у кого и была, то небольшая", – заключил пассажир.

Дмитрию повезло: он не пострадал от пожара в самолете и отправился в Мурманск уже на следующий день после ЧП.

Видел удар молнии своими глазами

Мэр закрытого города Североморска Владимир Евменьков тоже пытался вылететь в Мурманск 5 мая и попал на злополучный рейс. Ему повезло – он также оказался в числе выживших пассажиров.

Как и другие, Евменьков рассказал о штатном и спокойном начале рейса. Однако чиновник заявил, что своими глазами видел, как молния ударила прямо в один из двигателей самолета. При этом никакого задымления еще в полете он не почувствовал и добавил, что, возможно и по этой причине, пассажиры не подняли панику после удара стихии. Но потом была посадка.

"Когда выпустили шасси и мы коснулись полосы, то подпрыгнули вверх, затем снова опустились и вновь подпрыгнули, и во второй раз даже выше, чем в первый. Потом загорелся двигатель, – рассказал Владимир в эфире радиостанции "Север-FM". – Обломилась стойка шасси, потому что мы упали набок, нас развернуло и потащило уже по полосе. Самолет шел поперек, и в этот момент стало явственно ощущаться, что мы теряем скорость и вот-вот остановимся".

Дальше – эвакуация. Мэр подтвердил, что в самом начале в проходах действительно была толпа. Евменьков рассказал, что когда поднялся со своего места, в очереди на выход он был далеко не первым.



Владимир Евменьков Идти вперед было невозможно. Передо мной стояли женщина с ребенком, но они даже не шли, видимо, боялись надышаться угарным газом, и в этот самый момент бежать к выходу означало бы бежать по людям.

"Прямо и сейчас": СК назвал наиболее вероятную причину ЧП в Шереметьеве

Поэтому какое-то время пассажир просто стоял в проходе, не имея возможности продвинуться. В этот момент, по словам Евменькова, ему и пришла мысль забрать кое-что из багажа. "У меня там документы лежали, именно их я схватил и, когда уже началось движение, пошел вперед", – объяснил мэр и добавил, что никто не мешал людям выходить из-за багажа. Очередь была обусловлена другими причинами.

К моменту, когда Владимир добрался до аварийного выхода, дверь была открыта только с правой стороны, а противоположную – заклинило от удара. "Бортпроводница никак не могла ее открыть, – вспоминает мэр. – Как-то мы вместе с ней ее толкнули, и она поддалась, трап раскатился, и пассажиры стали спускаться на землю и через левую дверь". Он на всякий случай уточнил, что у людей была только одна возможности покинуть лайнер – через передние двери. Аварийного выхода в середине самолета у "Суперджета" нет, а в хвосте двери просто не открывались, объяснил Евдокимов.

Владимир сидел на шестом ряду – близко к выходу эвакуации, и все равно не успел достаточно быстро выбраться из самолета. У мэра Североморска врачи зафиксировали отравление угарным газом. Чиновнику оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

"Не ожидал, что самолет горит как пластиковый стаканчик"

Историю Олега Молчанова опубликовал телеграм-канал "112". Молодой человек подробно описал все, что происходило в самолете, опроверг некоторую информацию, которая разносилась социальными сетями, а также снял видео эвакуации последних пассажиров лайнера и непосредственно тушения самолета.

Видео: YouTube/Олег Молчанов

В первую очередь, в отличие от некоторых СМИ, Олег заявил, что никакой первой или второй попытки посадить самолет не было. Садились один раз. "Петля на радаре – трек захода", – пояснил свою версию молодой человек. Что было дальше – и так понятно.

"Не ожидал, что самолет горит как пластиковый стаканчик", – признался Молчанов. По его словам, самолет охватило пламенем практически моментально. "Стекла в моем, 12-м, ряду расплавились еще до остановки борта", – рассказал молодой человек. По его мнению, в таких условиях для выживания нужно было либо сидеть очень близко к носу самолета, либо обладать невероятной удачей и не паниковать.



Олег Молчанов По выживанию – там момент везения и отсутствия паники. Один вдох черного дыма, и человек уже не встанет с места. А учитывая, что видимости нет, то и спасать его никто не будет, тупо не видно. Дышать невозможно.

Олег был последним пассажиром, которому удалось выбраться из самолета. Практически все, кто сидел дальше него, погибли. По версии парня, дело в том, что пассажиры с дальних мест, чтобы спастись, направились к заднему выходу, где какое-то время пытался открыть аварийную дверь бортпроводник Максим Моисеев, впоследствии погибший. Там люди попали в ловушку, потому что дышать в самолете было нечем.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В то же время по направлению к рабочему выходу никакой давки не было. "В какой-то момент проход загородила упавшая женщина, ее сразу подняли и вышли, – вспоминает Молчанов. – Меня в спину никто не толкал, по мне никто не бегал. Последнюю часть пути я выползал – нечем было дышать". При этом, по его словам, не было слышно команд бортпроводниц. С первого удара в салоне поднялись крики. "Женщины перешли на ультразвук, и совместно со скрежетом самолета – я не слышал ничего", – признался парень.

В целом Молчанов опроверг многие сплетни, гуляющие по социальным сетям: очереди чемоданами не загораживали, спасатели сработали прекрасно, помощь на месте была быстро – насколько это возможно. Только времени огонь им не дал.