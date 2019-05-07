"Помню крик стюардессы "Быстро!": выжившие – о том, что происходило в горящем "Суперджете"

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, из-за нештатной ситуации на борту совершил жесткую аварийную посадку в столичном Шереметьеве. После соприкосновения с землей лайнер охватило огнем. В результате из 78 пассажиров и членов экипажа выжили только 37 человек. Читайте истории людей, которые вполне могут назвать 5 мая 2019 года своим вторым днем рождения.
Снимок с видео YouTube/Олег Молчанов
"Я подумала: "Скорей бы рвануло, я просто больше не могу"
Марина Ситникова возвращалась домой в Мурманск после майских праздников. Женщина летела совсем одна, в самолете не знала никого, со всеми выжившими познакомилась только по ходу – беда или, наоборот, чудо их объединили.
О том, что полет не пройдет благополучно, стало понятно примерно через 10 минут после его начала. "Молнию заметили все, – рассказала женщина Москве 24. – Мы еще долго общались: одни говорили, что видели белый разряд, я увидела ярко-красный – наверное была какая-то игра света". Кроме вспышки, по словам Марины, был и толчок. "После этого мы поняли: что-то пошло не так", – вспоминает Марина. По словам пассажирки, ей показалось, что самолет долго "кружил", менял высоту, однако женщина даже не заметила первой попытки лайнера приземлиться.
Но самое страшное было впереди. Во время посадки самолет подпрыгнул два раза и лишь после этого приземлился и тут же загорелся. "Во время первого удара я удивилась, что глаза на лоб не вылезли, – вспоминает Марина. – Второй удар был уже терпимее, а третий – так, чуть-чуть тряхнуло". После этого Ситникова впала в ступор: женщина призналась, что не слышала криков, не видела беготни и паники, она просто сидела на своем месте, даже не отстегнув ремень.
А в это время, сразу после полной остановки лайнера, полным ходом началась эвакуация. "Я выходила одной из последних. Меня никто не звал, я просто коснулась сидения у прохода и поняла, что моей соседки там уже нет – это мне и помогло", – рассказала Марина. Женщина встала в проход, уже не видя ничего, – везде был черный дым. Тогда Марина поняла, что даже не может идти – у нее подкашивались ноги.
Кстати, говоря об обвинениях в социальных сетях в сторону пассажиров, которые якобы тратили время "на спасение багажа", Марина попросила никого не осуждать. Женщина уверена, что если кто действительно и пытался спасти багаж, то только инстинктивно. "У меня во время полета на коленях все время была дамская сумочка, и как только все пошло не так, я вцепилась в нее двумя руками – причем так и не выпустила даже во время эвакуации", – призналась собеседница портала. Более того, направляясь к выходу на дрожащих ногах, Марина вспомнила, что и сама инстинктивно потянулась к полке багажа. "Она была уже открыта, и я провела по своей сумке ладонью – просто коснулась и пошла дальше, привычка сработала", – призналась женщина.
Снимок с видео YouTube/Олег Молчанов
На выходе Марину Ситникову встретила стюардесса и вытащила из самолета. Женщина не смогла уйти далеко и села на траву буквально через два-три шага от трапа. "Меня напугал мужчина, он очень грубым голосом крикнул, чтобы я бежала – все боялись взрыва", – рассказала женщина порталу. Ей удалось добраться до автобуса, где уже было много пассажиров: "Я была 10-м рядом, среди тех, у кого было уже мало шансов".
После началась суматоха: оказание помощи, допросы. Госпитализация Марине не потребовалась, женщина вообще обошлась без травм: врачи только два раза дали ей успокоительное. Однако окончательно Ситникова смогла прийти в себя только на вторые сутки. В ближайшее время она предпримет еще одну попытку отправиться домой, в Мурманск. Но произошедшее не оставляет ее в покое. "Мне не страшно было умереть, мне скоро 60 лет. И помню, что после первого удара – он был таким сильным – я решила, что мы сейчас взорвемся. Я была в таком шоке и думала: "Скорей бы рвануло, я больше не могу", – рассказала Ситникова Москве 24. А при воспоминаниях о погибших пассажирах рейса женщина уже не смогла сдержать слез.
Марина добавила: "Как выжившему пассажиру, мне хочется выразить огромную благодарность всем бортпроводникам – девчонки молодцы, Максимушке (погибший бортпроводник Максим Моисеев. – Москва 24), к сожалению, уже не скажешь "спасибо".
"Мне удалось выбраться одному из последних"
Дмитрий Харинин из Камышина летает часто – по командировкам. На этом злополучном рейсе он оказался соседом Марии Ситниковой, мужчина занимал место 10F.
"В тот день я должен был улететь в Мурманск в очередную командировку", – рассказал корреспонденту "Блокнот Волгограда" Дмитрий. По его словам, рейс начинался в штатном режиме: инструктаж, выезд на полосу, взлет. "Да, машину немного потряхивало во время взлета, но это особенность модели. "Суперджет" легкий, его трясет сильнее, чем большие самолеты", – пояснил мужчина.
Он также подтвердил, что все проблемы у лайнера начались после электрического разряда в воздухе. "Я видел эту молнию. Очень сильная. Удар услышали все в салоне. А вот прямого попадания не видел, возможно, что не было его", – рассказал Дмитрий. После этого он заметил, что самолет прекратил набор высоты, стал описывать круги. "Мне также показалось, что у самолета частично пропала тяга в правом двигателе", – добавил мужчина. Дмитрий вспомнил, что через несколько минут стюардесса по громкой связи объявила, что у самолета технические неполадки и принято решение возвращаться в Шереметьево.
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И снова самое страшное: жесткая посадка. После второго удара Дмитрий сгруппировался и ждал третьего, при этом мужчина успел достать смартфон. Именно он заснял кадры, где видно, как горит крыло, и слышно, какая паника начинается в салоне. Однако Дмитрий отметил, что пассажиры покинули свои места только после полной остановки лайнера. "Мне удалось выбраться одному из последних", – признался мужчина.
Мужчина признался, что не мог оценить обстановку в самолете – не до того было. Весь салон заполнился черным дымом, и единственное, о чем возможно было думать, – о спасении. В то же время Дмитрий заявил, что рассказы о людях с ручной кладью, тормозивших эвакуацию, не соответствуют действительности. "Это полный бред. На видео видно – если ручная кладь у кого и была, то небольшая", – заключил пассажир.
Дмитрию повезло: он не пострадал от пожара в самолете и отправился в Мурманск уже на следующий день после ЧП.
Видел удар молнии своими глазами
Владимир Евменьков. Фото: citysever.ru
Мэр закрытого города Североморска Владимир Евменьков тоже пытался вылететь в Мурманск 5 мая и попал на злополучный рейс. Ему повезло – он также оказался в числе выживших пассажиров.
Как и другие, Евменьков рассказал о штатном и спокойном начале рейса. Однако чиновник заявил, что своими глазами видел, как молния ударила прямо в один из двигателей самолета. При этом никакого задымления еще в полете он не почувствовал и добавил, что, возможно и по этой причине, пассажиры не подняли панику после удара стихии. Но потом была посадка.
"Когда выпустили шасси и мы коснулись полосы, то подпрыгнули вверх, затем снова опустились и вновь подпрыгнули, и во второй раз даже выше, чем в первый. Потом загорелся двигатель, – рассказал Владимир в эфире радиостанции "Север-FM". – Обломилась стойка шасси, потому что мы упали набок, нас развернуло и потащило уже по полосе. Самолет шел поперек, и в этот момент стало явственно ощущаться, что мы теряем скорость и вот-вот остановимся".
Дальше – эвакуация. Мэр подтвердил, что в самом начале в проходах действительно была толпа. Евменьков рассказал, что когда поднялся со своего места, в очереди на выход он был далеко не первым.
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Поэтому какое-то время пассажир просто стоял в проходе, не имея возможности продвинуться. В этот момент, по словам Евменькова, ему и пришла мысль забрать кое-что из багажа. "У меня там документы лежали, именно их я схватил и, когда уже началось движение, пошел вперед", – объяснил мэр и добавил, что никто не мешал людям выходить из-за багажа. Очередь была обусловлена другими причинами.
К моменту, когда Владимир добрался до аварийного выхода, дверь была открыта только с правой стороны, а противоположную – заклинило от удара. "Бортпроводница никак не могла ее открыть, – вспоминает мэр. – Как-то мы вместе с ней ее толкнули, и она поддалась, трап раскатился, и пассажиры стали спускаться на землю и через левую дверь". Он на всякий случай уточнил, что у людей была только одна возможности покинуть лайнер – через передние двери. Аварийного выхода в середине самолета у "Суперджета" нет, а в хвосте двери просто не открывались, объяснил Евдокимов.
Владимир сидел на шестом ряду – близко к выходу эвакуации, и все равно не успел достаточно быстро выбраться из самолета. У мэра Североморска врачи зафиксировали отравление угарным газом. Чиновнику оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
"Не ожидал, что самолет горит как пластиковый стаканчик"
Историю Олега Молчанова опубликовал телеграм-канал "112". Молодой человек подробно описал все, что происходило в самолете, опроверг некоторую информацию, которая разносилась социальными сетями, а также снял видео эвакуации последних пассажиров лайнера и непосредственно тушения самолета.
Видео: YouTube/Олег МолчановВ первую очередь, в отличие от некоторых СМИ, Олег заявил, что никакой первой или второй попытки посадить самолет не было. Садились один раз. "Петля на радаре – трек захода", – пояснил свою версию молодой человек. Что было дальше – и так понятно.
"Не ожидал, что самолет горит как пластиковый стаканчик", – признался Молчанов. По его словам, самолет охватило пламенем практически моментально. "Стекла в моем, 12-м, ряду расплавились еще до остановки борта", – рассказал молодой человек. По его мнению, в таких условиях для выживания нужно было либо сидеть очень близко к носу самолета, либо обладать невероятной удачей и не паниковать.
Олег был последним пассажиром, которому удалось выбраться из самолета. Практически все, кто сидел дальше него, погибли. По версии парня, дело в том, что пассажиры с дальних мест, чтобы спастись, направились к заднему выходу, где какое-то время пытался открыть аварийную дверь бортпроводник Максим Моисеев, впоследствии погибший. Там люди попали в ловушку, потому что дышать в самолете было нечем.
В то же время по направлению к рабочему выходу никакой давки не было. "В какой-то момент проход загородила упавшая женщина, ее сразу подняли и вышли, – вспоминает Молчанов. – Меня в спину никто не толкал, по мне никто не бегал. Последнюю часть пути я выползал – нечем было дышать". При этом, по его словам, не было слышно команд бортпроводниц. С первого удара в салоне поднялись крики. "Женщины перешли на ультразвук, и совместно со скрежетом самолета – я не слышал ничего", – признался парень.
В целом Молчанов опроверг многие сплетни, гуляющие по социальным сетям: очереди чемоданами не загораживали, спасатели сработали прекрасно, помощь на месте была быстро – насколько это возможно. Только времени огонь им не дал.