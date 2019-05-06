Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, в столичном Шереметьеве, и загорелся. В результате инцидента погиб 41 человек, некоторые из выживших – в тяжелом состоянии. Покидать горящий лайнер пассажирам помогали члены экипажа, в их числе и молодой бортпроводник Максим Моисеев.
Руководили экстренной высадкой по надувному трапу через переднюю дверь две девушки – Татьяна Касаткина и Ксения Фогель. В это время молодой стюард Моисеев пытался открыть запасной выход в хвостовой части, ближе всех к очагу возгорания, в результате чего и погиб – отравился угарным газом. Рассказываем историю 22-летнего парня, которого сегодня называют героем.
Молодой герой Максим Моисеев
Со сферой деятельности Максим определился еще в детстве. Золотые годы парень провел в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина. "Это был добрый, открытый, светлый человек. Очень открытый. Очень добрый", – так охарактеризовали Максима в учебном заведении.
Бортпроводник сгоревшего самолета рассказала подробности катастрофы
В юности Максим, как и многие мальчишки, увлекался футболом. По словам друзей, болел за московский клуб ЦСКА. И даже играл в неофициальной лиге. "На одном из дней рождения Максим рассказал, что они с другом создали футбольную любительскую команду, – рассказал Москве 24 друг бортпроводника Павел Стельмах. – Они позвали меня туда, и мы какое-то время играли вместе в одной команде в любительской лиге". Однако Максим никогда не забывал про детскую мечту.
"Он изначально хотел стать пилотом", – рассказал Москве 24 одноклассник погибшего Сергей Мозгунов. Ребята вместе провели 10-й и 11-й годы в школе-интернате. Слова Сергея подтвердили и в учебном заведении: "Он хотел свою жизнь связать с авиацией, но, видимо, что-то после окончания школы не получилось".
Почему Максим сразу не стал летчиком – никто из его знакомых не знал. После школы по какой-то причине молодой человек поступил в Московскую государственную академию водного транспорта (МГАВТ). Там с ним познакомилась Альбина Калюк, с которой парень почти полгода учился в одной группе. "Несмотря на юный возраст, он всегда был дисциплинированным, ответственным, отзывчивым, к нему всегда можно было обратиться за помощью, даже в каких-то элементарных вещах, например, встретить на вокзале и помочь с сумками", – рассказала Альбина Москве 24.
Однако высшее образование для Максима не было самоцелью. Об этом он писал своему однокласснику Сергею: "Вышку получу и на пилота переучусь". Но перед этим молодой человек решил в обязательном порядке пройти срочную службу. "В то время не он один из моих одногруппников ушел в армию, – рассказала Альбина Калюк. – Ребята объясняли это тем, что лучше сразу отслужить, чтобы после окончания учебы спокойно строить свою жизнь". Возможно, этим руководствовался и Максим. Он взял академический отпуск и пошел в армию.
Таким образом Максим Моисеев попал в ряды Росгвардии в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского, где его также охарактеризовали исключительно в положительном ключе. "Он был неравнодушен к чужому горю, всегда был готов прийти на помощь", – сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Словам Грибакина вторит и сослуживец Максима Ефим Александров. О смерти товарища он узнал в социальных сетях – в чате, собравшемся еще со времен армии.
Самого Ефима призвали осенью 2016 года, и тогда Максим был его "старшим призыва", так как начал службу в апреле того же года. Александров рассказал Москве 24, что в армии парень был честным и исполнительным даже в мелочах. "Кто-то из офицеров забыл перчатки на посту, где мы с ним в наряде стояли. Их неделю никто не хотел забирать, и я уже хотел их прикарманить, – вспоминает Ефим. – Но он меня очень долго отговаривал, и в итоге за ними пришел один из офицеров высшего командования. Забрал и очень сильно нас поблагодарил за это". Александров также вспомнил, что за время службы Максим заслужил звание ефрейтора, которое, по его словам, давали далеко не каждому – "только если хорошо проявил себя".
После службы Максим поступил на заочное отделение в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации на авиационного техника. Парень не терял времени даром. "Сейчас учусь, работаю, устраиваюсь в "Аэрофлот" параллельно", – писал Максим своему однокласснику Сергею Мозгунову в сентябре 2017 года. Однако взяли на желанное место Моисеева только в следующем году: по словам родственницы погибшего, парень успел отработать в российской компании всего один год и три месяца.
Максим Моисеев погиб от отравления угарным газом. Он до последнего момента пытался помочь людям, оказавшимся в западне. "Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет", – рассказал ТАСС источник в авиационной отрасли.
"Ожидала ли я, что Максим может рискнуть жизнью ради других пассажиров ? Скорее да, чем нет. Он невероятно ответственный человек, серьезно подходил к делу, которым занимался, – заявила однокурсница Альбина. – Никогда не поверила бы, что чью-то беду он обошел стороной".
Того же мнения придерживаются и многие друзья, и знакомые бортпроводника Моисеева. "Как человека его отличали искренняя честность и стремление к справедливости", – рассказал Москве 24 друг Максима Сергей Масленников. А приятель погибшего парня Егор Манчин в беседе с телеканалом Москва 24 добавил: "Сам по себе человек добрый, хороший, всегда был готов всем помочь. К сожалению, так и умер – помогая".
Однокурсница Альбина рассказала, что у Максима осталась большая семья: родители, младшая сестра, брат и бабушка с дедушкой. По словам Егора, все они сейчас в трауре. И вместе с ними – девушка Моисеева, Ксюша, которая также работает бортпроводником. "Я тебя люблю", – последние слова, которые парень, по информации телеграм-канала Mash, успел написать ей перед самой гибелью.
Последствия трагедии
В Росавиации высоко оценили действия бортпроводников, спасавших пассажиров горящего лайнера, Татьяны Касаткиной, Ксении Фогель и Максима Моисеева. Последнего многие называют героем, ведь некоторые уцелевшие в трагедии обязаны ему своими жизнями. Например, Сергей Кузнецов, который, по информации РЕН ТВ, сидел ближе всех выживших к концу лайнера – на месте 18А. Остальные пассажиры, занимавшие ряды с 16-го по 20-й, погибли. По распоряжению Минтранса, семье Моисеева выплатят пять миллионов рублей.
Всего, по последней информации СК, погиб 41 человек, из них – один член экипажа. "Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы", – говорится на официальном сайте ведомства. Кроме того, многие из числа вжививших госпитализированы и сейчас находятся в тяжелом состоянии или в состоянии средней тяжести.
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Среди основных версий причин авиакатастрофы – недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность. Следователи также не исключают, что всему виной неблагоприятные метеоусловия.
Криминалисты уже изъяли речевой и параметрические бортовые самописцы. Помимо этого, они отобрали образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой и записи с камер наблюдения. Вскоре назначат генетические и судебно-медицинские экспертизы.
Напомним, после трагедии Следственный комитет РФ по факту авиакатастрофы возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц" и допросил участников событий. Уже начаты внеплановые проверки, в ближайшее время проведут необходимые экспертизы. В то же время в Мурманской области объявили трехдневный траур.