Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, в столичном Шереметьеве, и загорелся. В результате инцидента погиб 41 человек, некоторые из выживших – в тяжелом состоянии. Покидать горящий лайнер пассажирам помогали члены экипажа, в их числе и молодой бортпроводник Максим Моисеев.

Руководили экстренной высадкой по надувному трапу через переднюю дверь две девушки – Татьяна Касаткина и Ксения Фогель. В это время молодой стюард Моисеев пытался открыть запасной выход в хвостовой части, ближе всех к очагу возгорания, в результате чего и погиб – отравился угарным газом. Рассказываем историю 22-летнего парня, которого сегодня называют героем.



Молодой герой Максим Моисеев

Со сферой деятельности Максим определился еще в детстве. Золотые годы парень провел в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина. "Это был добрый, открытый, светлый человек. Очень открытый. Очень добрый", – так охарактеризовали Максима в учебном заведении.



Учителя и школьники школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина почтили память воспитанника общим построением и планируют организовать уголок памяти с фотографиями Максима Моисеева.



Бортпроводник сгоревшего самолета рассказала подробности катастрофы

В юности Максим, как и многие мальчишки, увлекался футболом. По словам друзей, болел за московский клуб ЦСКА. И даже играл в неофициальной лиге. "На одном из дней рождения Максим рассказал, что они с другом создали футбольную любительскую команду, – рассказал Москве 24 друг бортпроводника Павел Стельмах. – Они позвали меня туда, и мы какое-то время играли вместе в одной команде в любительской лиге". Однако Максим никогда не забывал про детскую мечту.

"Он изначально хотел стать пилотом", – рассказал Москве 24 одноклассник погибшего Сергей Мозгунов. Ребята вместе провели 10-й и 11-й годы в школе-интернате. Слова Сергея подтвердили и в учебном заведении: "Он хотел свою жизнь связать с авиацией, но, видимо, что-то после окончания школы не получилось".





Сергей Мозгунов одноклассник Максима Моисеева Максим был в моем взводе: скромный, спокойный, добрый и отзывчивый. Никогда не отказывал, если нужна была помощь.

Почему Максим сразу не стал летчиком – никто из его знакомых не знал. После школы по какой-то причине молодой человек поступил в Московскую государственную академию водного транспорта (МГАВТ). Там с ним познакомилась Альбина Калюк, с которой парень почти полгода учился в одной группе. "Несмотря на юный возраст, он всегда был дисциплинированным, ответственным, отзывчивым, к нему всегда можно было обратиться за помощью, даже в каких-то элементарных вещах, например, встретить на вокзале и помочь с сумками", – рассказала Альбина Москве 24.

Однако высшее образование для Максима не было самоцелью. Об этом он писал своему однокласснику Сергею: "Вышку получу и на пилота переучусь". Но перед этим молодой человек решил в обязательном порядке пройти срочную службу. "В то время не он один из моих одногруппников ушел в армию, – рассказала Альбина Калюк. – Ребята объясняли это тем, что лучше сразу отслужить, чтобы после окончания учебы спокойно строить свою жизнь". Возможно, этим руководствовался и Максим. Он взял академический отпуск и пошел в армию.

Таким образом Максим Моисеев попал в ряды Росгвардии в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского, где его также охарактеризовали исключительно в положительном ключе. "Он был неравнодушен к чужому горю, всегда был готов прийти на помощь", – сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Словам Грибакина вторит и сослуживец Максима Ефим Александров. О смерти товарища он узнал в социальных сетях – в чате, собравшемся еще со времен армии.





Ефим Александров сослуживец Максима Моисеева Могу отозваться о нем только положительно. Мы с ним очень тесно контактировали, хороший пацан, в службе проявил себя потрясающе, всегда готов был прийти на выручку.

Самого Ефима призвали осенью 2016 года, и тогда Максим был его "старшим призыва", так как начал службу в апреле того же года. Александров рассказал Москве 24, что в армии парень был честным и исполнительным даже в мелочах. "Кто-то из офицеров забыл перчатки на посту, где мы с ним в наряде стояли. Их неделю никто не хотел забирать, и я уже хотел их прикарманить, – вспоминает Ефим. – Но он меня очень долго отговаривал, и в итоге за ними пришел один из офицеров высшего командования. Забрал и очень сильно нас поблагодарил за это". Александров также вспомнил, что за время службы Максим заслужил звание ефрейтора, которое, по его словам, давали далеко не каждому – "только если хорошо проявил себя".

После службы Максим поступил на заочное отделение в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации на авиационного техника. Парень не терял времени даром. "Сейчас учусь, работаю, устраиваюсь в "Аэрофлот" параллельно", – писал Максим своему однокласснику Сергею Мозгунову в сентябре 2017 года. Однако взяли на желанное место Моисеева только в следующем году: по словам родственницы погибшего, парень успел отработать в российской компании всего один год и три месяца.

Слева – девушка Максима, Ксения. Фото: телеграм-канал Mash



Вова Пряхин друг Максима Моисеева Видно, что он сохранил желание помогать людям вплоть до конца. Хороший был человек, очень печально, что судьба так сложилась.

Максим Моисеев погиб от отравления угарным газом. Он до последнего момента пытался помочь людям, оказавшимся в западне. "Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет", – рассказал ТАСС источник в авиационной отрасли.

"Ожидала ли я, что Максим может рискнуть жизнью ради других пассажиров ? Скорее да, чем нет. Он невероятно ответственный человек, серьезно подходил к делу, которым занимался, – заявила однокурсница Альбина. – Никогда не поверила бы, что чью-то беду он обошел стороной".

Того же мнения придерживаются и многие друзья, и знакомые бортпроводника Моисеева. "Как человека его отличали искренняя честность и стремление к справедливости", – рассказал Москве 24 друг Максима Сергей Масленников. А приятель погибшего парня Егор Манчин в беседе с телеканалом Москва 24 добавил: "Сам по себе человек добрый, хороший, всегда был готов всем помочь. К сожалению, так и умер – помогая".

Однокурсница Альбина рассказала, что у Максима осталась большая семья: родители, младшая сестра, брат и бабушка с дедушкой. По словам Егора, все они сейчас в трауре. И вместе с ними – девушка Моисеева, Ксюша, которая также работает бортпроводником. "Я тебя люблю", – последние слова, которые парень, по информации телеграм-канала Mash, успел написать ей перед самой гибелью.

Последствия трагедии

В Росавиации высоко оценили действия бортпроводников, спасавших пассажиров горящего лайнера, Татьяны Касаткиной, Ксении Фогель и Максима Моисеева. Последнего многие называют героем, ведь некоторые уцелевшие в трагедии обязаны ему своими жизнями. Например, Сергей Кузнецов, который, по информации РЕН ТВ, сидел ближе всех выживших к концу лайнера – на месте 18А. Остальные пассажиры, занимавшие ряды с 16-го по 20-й, погибли. По распоряжению Минтранса, семье Моисеева выплатят пять миллионов рублей.

Всего, по последней информации СК, погиб 41 человек, из них – один член экипажа. "Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы", – говорится на официальном сайте ведомства. Кроме того, многие из числа вжививших госпитализированы и сейчас находятся в тяжелом состоянии или в состоянии средней тяжести.

Путину доложили о ходе расследования катастрофы SSJ 100 в Шереметьеве

Среди основных версий причин авиакатастрофы – недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность. Следователи также не исключают, что всему виной неблагоприятные метеоусловия.

Криминалисты уже изъяли речевой и параметрические бортовые самописцы. Помимо этого, они отобрали образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой и записи с камер наблюдения. Вскоре назначат генетические и судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, после трагедии Следственный комитет РФ по факту авиакатастрофы возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц" и допросил участников событий. Уже начаты внеплановые проверки, в ближайшее время проведут необходимые экспертизы. В то же время в Мурманской области объявили трехдневный траур.