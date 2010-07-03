Пострадавшую при ЧП в Шереметьеве отключили от системы искусственного дыхания

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Женщину, получившую травмы при возгорании самолета SSJ 100 в Шереметьеве, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи констатируют улучшение состояния, сообщил ТАСС директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили.

Он отметил, что состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести, но она начала самостоятельно дышать. Еще несколько дней ей предстоит провести в реанимации.

Ревишвили добавил, что состояние еще троих пострадавших мужчин стабильное, они находятся в обычных палатах.

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Совершив аварийную посадку, лайнер загорелся.

На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник.

Сейчас девять пострадавших находятся в больницах. Четверо госпитализированы в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, еще пятеро, в том числе экипаж самолета, – в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Еще один пассажир 13 мая был выписан из медцентра ФМБА.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".

Причиной трагедии могли стать недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.