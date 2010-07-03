Одного из пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьеве выпишут из больницы 13 мая

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Одного из пострадавших при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево выпишут из больницы 13 мая, сообщает Агентство "Москва".

Мужчина проходил лечение в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий ФМБА России. В Минздраве рассказали, что сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Состояние четверых членов экипажа, которые находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, оценивается по тяжести как среднее, близкое к удовлетворительному. Еще одна находящаяся в тяжелом состоянии пациентка стабильна и находится в сознании.

В НМИЦ имени Вишневского остаются еще четверо пострадавших. Один находится в тяжелом состоянии, ближе к средней степени тяжести, три пациента – в состоянии средней степени тяжести, близком к удовлетворительному.

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Совершив аварийную посадку, лайнер загорелся. На его борту в тот момент находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник, пытавшийся открыть аварийные выходы в хвостовой части самолета. После ЧП также были госпитализированы десять пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В качестве основных СК рассматривает три версии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

На заседании правительства 7 мая министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших выплатят по девять миллионов рублей. Первые выплаты пострадавшим в катастрофе начались 8 мая.