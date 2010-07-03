Начались выплаты пострадавшим в Шереметьеве

Первые выплаты пострадавшим в катастрофе в столичном аэропорту Шереметьево начались 8 мая, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
"Да, нам вчера удалось перевести деньги из Московской области. Вы помните, что Подмосковье заплатило всем пострадавшим. Московская область вчера перевела деньги всем регионам, в том числе и Мурманской области, и вчера уже первые выплаты пошли", – приводит слова Топилина ТАСС.
Также агентство сообщает, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую входит компания "Сухой", отказалась комментировать возможные причины авиакатастрофы.
Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно вернулся в аэропорт вылета, где совершил жесткую посадку и загорелся.
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, некоторые пострадавшие могут быть выписаны из больниц уже после майских праздников. При этом Скворцова отметила, что две пациентки пока остаются в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи рассматривают различные версии ЧП. Среди основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.
Ранее эксперты взяли пробы ДНК у родственников 30 погибших пассажиров для процедуры опознания. Специалисты также рассчитывают установить точные причины гибели людей.
"Аэрофлот" объявил суммы выплат пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе SSJ 100
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.