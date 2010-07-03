Родственники 30 жертв катастрофы SSJ сдали пробы ДНК для опознания

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Эксперты взяли пробы ДНК у родственников 30 погибших пассажиров самолета Москва – Мурманск, сгоревшего в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Процедуру опознания проводят в столичном морге судебно-медицинской экспертизы. По словам специалистов, идентификация почти всех жертв возможна только по ДНК. Эксперты также рассчитывают установить точные причины гибели людей.

"Предположительно, большинство погибли от отравления токсическими продуктами горения. Практически все эти пассажиры находились в хвостовой части самолета. Шансы на спасение, судя по тому, как развивался пожар, у них были минимальны", – отметили в медицинских службах.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 5 мая вернулся в аэропорт, где совершил жесткую посадку и загорелся. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник, который пытался открыть аварийные выходы в хвосте лайнера.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи уже назвали основные версии причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Ранее Росавиация, которая пока не собирается комментировать ход расследования трагедии, подтвердила подлинность опубликованных переговоров диспетчеров и пилотов сгоревшего самолета.

