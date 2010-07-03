Росавиация отказалась говорить о расследовании ЧП SSJ 100

Фото: СК РФ

Представители Росавиации не станут рассказывать о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 до публикации официальной информации, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для заявления стали публикации в СМИ и соцсетях, где есть ссылки на "источники в Росавиации".

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил жесткую посадку и загорелся. На борту лайнера были 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник, пытавшийся открыть аварийные выходы в хвосте SSJ 100.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Сейчас они рассматривают несколько версий трагедии. По данным СМИ, одна из приоритетных – ошибка пилотов.

Родственники жертв получат по девять миллионов рублей. Кроме того, живущим в Москве детям погибших, по решению Сергея Собянина будут ежемесячно выплачивать компенсацию.

