Семьям погибших в катастрофе в Шереметьеве выплатят по 9 млн рублей

Фото: СК РФ

Семьям погибших в авиакатастрофе с SSJ 100 в аэропорту Шереметьево выплатят по девять миллионов рублей, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании правительства.

По его словам, из них два миллиона – страховые выплаты, еще два миллиона – региональные выплаты и пять миллионов – выплаты компании "Аэрофлот". Дитрих подчеркнул, что все средства выплатят по месту, где проживали погибшие, передает ТАСС.

Вечером в воскресенье, 5 мая, самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, погиб 41 человек.

В больницах остаются 10 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней тяжести. Пятеро пострадавших находятся в НИИ Склифосовского – четыре члена экипажа самолета и пассажир. Еще четверо пострадавших остаются в Институте Вишневского. Один человек находится в медцентре ФМБА.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи озвучили главные версии случившегося: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Также стало известно, что родственники погибших в авиакатастрофе Superjet 100 москвичей получат от правительства Москвы по 1 миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч, а те, кому помощь оказали амбулаторно – по 250 тысяч. Власти столицы также выясняют жизненные обстоятельства семей погибших и пострадавших, чтобы оказать им дополнительную социальную помощь.

Вечером 6 мая сгоревший SSJ 100 эвакуировали с ВПП в Шереметьеве и переместили в ангар для дальнейших исследований. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.