Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме после открытия второй взлетно-посадочной полосы, сообщает Агентство "Москва".
Аварийное воздушное судно SSJ-100 эвакуировали и переместили в ангар для дальнейшей выкладки и исследования. Следственные действия на полосе также завершены.
Отмечается, что аэропорт перешел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами, а в течение предстоящих суток авиагавань войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию.
Авиакомпании с помощью смс и телефонных звонков минимум за пять часов информируют пассажиров отмененных либо отложенных рейсов о соответствующих изменениях в статусе. Информацию о статусе рейсов можно уточнить в колл-центрах и на сайтах авиакомпаний и аэропорта Шереметьево.
Полученную с бортовых самописцев информацию исследуют и сопоставят с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, а также другими материалами, полученными в ходе следственных действий.
5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". СК назвал главные версии ЧП: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
Родственники москвичей, погибших в авиакатастрофе Superjet-100 в Шереметьеве, получат от столичных властей по 1 миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч, а те, кому помощь оказали амбулаторно – по 250 тысяч.
Следователи и криминалисты завершили работу в Шереметьеве
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