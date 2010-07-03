СК показал кадры демонтажа сгоревшего самолета с ВПП Шереметьева

Видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео, на котором сгоревший самолет убирают с взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево.

Ролик длится 16 секунд. На нем видно, как обгоревший фюзеляж воздушного судна поднимают с помощью подъемного крана.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следственные действия на месте аварийной посадки Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве завершены.

Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяли с взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования.

Полученную с бортовых самописцев информацию исследуют и сопоставят с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, а также другими материалами, полученными в ходе следственных действий.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". СК назвал главные версии ЧП: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Родственники москвичей, погибших в авиакатастрофе Superjet-100 в Шереметьеве, получат от столичных властей по 1 миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч, а те, кому помощь оказали амбулаторно – по 250 тысяч.