Собянин подписал распоряжение о выплате компенсации семьям жертв авиакатастрофы

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Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате семьям москвичей, погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьеве, компенсации.

Им полагается по миллиону рублей. Также родственникам погибших возместят расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел.

В то же время каждому пострадавшему выплатят по 500 тысяч рублей. Но все они должны иметь место жительства в Москве.

Пострадавшим, которым была оказана амбулаторная помощь без госпитализации, выплатят по 250 тысяч рублей.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". СК назвал главные версии ЧП: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Родственники москвичей, погибших в авиакатастрофе Superjet-100 в Шереметьеве, получат от столичных властей по 1 миллиону рублей, а пострадавшие – по 500 тысяч. Глава департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян подчеркнул, что власти выясняют жизненные обстоятельства семей погибших и пострадавших, чтобы оказать им дополнительную социальную помощь.