Росавиация подтвердила подлинность переговоров пилотов SSJ

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В Росавиации подтвердили подлинность опубликованных переговоров диспетчеров и пилотов сгоревшего самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в федеральном агентстве.

В СМИ ранее появилась расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ с диспетчерами. На вопрос, подлинны ли эти материалы, источник в Росавиации ответил: "Да".



Что известно о ЧП при посадке самолета в аэропорту Шереметьево

Вечером в воскресенье, 5 мая, самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, из-за нештатной ситуации на борту был вынужден вернуться в Шереметьево. Он совершил жесткую аварийную посадку. После касания о землю загорелся. Из 78 пассажиров и членов экипажа выжили 37 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

На некоторых видео видно, что во время посадки самолет дважды оторвался от ВПП после касания шасси. В авиации такое явление называется "козлением". Причем с каждым "прыжком" лайнер отрывается от земли все выше и резче. После второго "козла" борт с силой ударился шасси об асфальт. По-видимому, не выдержав нагрузки, они надломились, и судно село "на брюхо". Осколки шасси вызвали пожар в двигателях.

Шереметьево опубликовало поминутную хронологию катастрофы лайнера. Согласно ей, вылет рейса SU 1492 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Мурманск состоялся в 18:02, а уже спустя 10 минут командир судна доложил диспетчеру ОрВД о возврате. "Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи, и самолет горит в молнии", – говорится в расшифровке переговоров пилота с диспетчером аэропорта.