Опубликована хронология катастрофы SSJ 100

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Самолет SSJ 100 вернулся в аэропорт перед катастрофой из-за потери связи и автоматического управления бортом, сообщили в пресс-службе Шереметьева.

Также администрация авиагавани опубликовала поминутную хронологию катастрофы лайнера. Согласно ей вылет рейса SU1492 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Мурманск состоялся в 18:02, а уже спустя 10 минут командир судна доложил диспетчеру ОрВД о возврате. "Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", – говорится в расшифровке переговоров пилота с диспетчером аэропорта.

Повторное сообщение о возврате руководитель полетов ОрВД передал сменному начальнику аэропорта (СНА) Шереметьево.

В 18:30 произошла посадка, после чего самолет загорелся. Спустя минуту руководитель полетов ОрВД объявил "Тревогу". Одновременно с этим были выпущены аварийные трапы и началась эвакуация пассажиров.

В 18:32 прибыл первый пожарный расчет аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия через одну минуту, при том, что нормативное время прибытия составляет три минуты с момента объявления сигнала "Тревога", сообщает Агентство "Москва".

Также в пресс-службе отметили, что правовая и профессиональная оценка деятельности всех лиц будет дана Следственным комитетом и Межгосударственным авиационным комитетом.

На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, погиб 41 человек. В больницах остаются 10 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней тяжести.

Пятеро пострадавших находятся в НИИ Склифосовского – четыре члена экипажа самолета и пассажир. Еще четверо остаются в Институте Вишневского. Один человек находится в медцентре ФМБА.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По версии следователей, к трагедии могли привести недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна или неблагоприятные метеоусловия.

К настоящему моменту аэропорт вошел в обычный график. После происшествия аэропорт работал с ограничениями – с одной из двух полос.