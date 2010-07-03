Столичный аэропорт Шереметьево вошел в обычный график работы после ЧП с самолетом. Об этом РИА Новости сообщил представитель воздушной гавани.
"Да", – сказал представитель аэропорта, отвечая на вопрос, вошел ли Шереметьево в обычный график работы.
После происшествия аэропорт работал с ограничениями – с одной из двух полос.
5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, погиб 41 человек.
В больницах остаются 10 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней тяжести. Пятеро пострадавших находятся в НИИ Склифосовского – четыре члена экипажа самолета и пассажир. Еще четверо пострадавших остаются в Институте Вишневского. Один человек находится в медцентре ФМБА.
После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи озвучили главные версии случившегося: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
Также стало известно, что родственники погибших в авиакатастрофе москвичей получат от правительства столицы по 1 миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч, а те, кому помощь оказали амбулаторно – по 250 тысяч. Власти столицы также выясняют жизненные обстоятельства семей погибших и пострадавших, чтобы оказать им дополнительную социальную помощь.
Вечером 6 мая сгоревший SSJ 100 эвакуировали с ВПП в Шереметьеве и переместили в ангар для дальнейших исследований.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьеве
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