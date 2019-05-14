Из-за чего авиакомпании отменяют полеты Sukhoi Superjet

После трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве, которая унесла жизни 41 человека, российские авиакомпании стали отменять рейсы на авиалайнерах такого типа. Разбираемся, с чем это связано и стоит ли пассажирам теперь обращать внимание на модель перевозящего их воздушного судна.

Не по расписанию

После катастрофы, произошедшей 5 мая в аэропорту Шереметьево с SSJ 100, в которой погиб 41 человек во время жесткой посадки, перевозчики начали отменять полеты на лайнерах этой модели. Так, "Аэрофлот" за неделю после трагедии отменил около 50 рейсов.

Согласно данным онлайн-табло, 8 мая было отменено пять парных рейсов "Аэрофлота" из Шереметьева и обратно: рейсы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Гетеборг и рейс из Ростова-на-Дону в Шереметьево.

9 мая авиакомпания отменила уже 12 рейсов, 10 мая из аэропорта не вылетели 14 парных рейсов по внутренним и международным направлениям. На следующий день, 11 мая, было отменено также 14 рейсов, 12 мая – обошлось без отмен. Но уже на следующий день самолет, летевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево после того, как сработал датчик неисправности системы наддува. Другой SSJ 100 в этот же день должен был вылететь из Краснодара в Челябинск, но из-за технических неполадок остался в авиагавани.

А 14 мая еще один перевозчик – авиакомпания "Азимут" начала возвращать пассажирам деньги за билеты после того, как рейс самолета SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону сначала переносили, а потом и вовсе отменили по техническим причинам.

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet 100 пока нет. А в Росавиации назвали "преждевременными" разговоры об ограничении эксплуатации лайнеров этого типа до тех пор, пока работает комиссия по расследованию ЧП в Шереметьеве.

С самолетом SSJ 100 уже произошел ряд крупных аварий за последние несколько лет. В мае 2012 года в Индонезии лайнер врезался в гору. Это случилось из-за того, что экипаж выключил систему предупреждения о сближении с землей. Тогда погибли все 45 человек, которые были на борту. В августе 2012 года на рейсе Казань – Москва произошла разгерметизация салона, в марте 2013 года SSJ 100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве по причине не закрывшихся створок шасси, а в июле 2013 года с самолетом этой модели произошло два инцидента подряд: в Рейкьявике во время сертификационных испытаний самолет сел на брюхо, а на рейсе Москва – Пермь произошли проблемы с системой кондиционирования воздуха. С самолетом SSJ 100 уже произошел ряд крупных аварий за последние несколько лет. В мае 2012 года в Индонезии лайнер врезался в гору. Это случилось из-за того, что экипаж выключил систему предупреждения о сближении с землей. Тогда погибли все 45 человек, которые были на борту. В августе 2012 года на рейсе Казань – Москва произошла разгерметизация салона, в марте 2013 года SSJ 100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве по причине не закрывшихся створок шасси, а в июле 2013 года с самолетом этой модели произошло два инцидента подряд: в Рейкьявике во время сертификационных испытаний самолет сел на брюхо, а на рейсе Москва – Пермь произошли проблемы с системой кондиционирования воздуха.

Информационная истерия?

После катастрофы 5 мая возбудили уголовное дело по факту гибели людей на борту, но пока истинные причины трагедии остаются неизвестными. Следователи рассматривают три основные версии авиакатастрофы: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна или неблагоприятные метеоусловия.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 вылетел 5 мая в 18:03 из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск. Уже менее чем через полчаса лайнер вернулся в столичный аэропорт и совершил аварийную жесткую посадку. После соприкосновения с землей воздушное судно загорелось. Из 78 человек, находившихся на борту, Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 вылетел 5 мая в 18:03 из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск. Уже менее чем через полчаса лайнер вернулся в столичный аэропорт и совершил аварийную жесткую посадку. После соприкосновения с землей воздушное судно загорелось. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб По свидетельствам экипажа лайнера и выживших пассажиров, примерно через 10 минут после взлета в самолет ударила молния. Именно она, по их словам, вызвала технические неполадки на борту, из-за которых командир воздушного судна принял решение вернуться в Шереметьево.



По мнению экспертов, большое количество отмененных рейсов самолетов SSJ 100 вовсе не говорит о технических проблемах с авиалайнерами. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров пояснил Москве 24, что по воздушному законодательству авиакомпания не имеет права отменять рейсы по причине неисправности самолета.

В каких авариях был замечен самолет SSJ 100

"Все предположения, что так много рейсов отменено и это связано с неполадками "Суперджетов", они совершенно необоснованны. Если у авиакомпании сломался самолет, она обязана предоставить подменный борт, то есть резервное воздушное судно, но не отменять рейс. Это проблема авиакомпании, которую она должна решить", – пояснил эксперт.

По его мнению, скорее всего, все отмены связаны с тем, что люди после недавней катастрофы неоправданно боятся летать на SSJ 100.



Роман Гусаров главный редактор портала Avia.ru Скорее всего, из-за этой информационной истерии вокруг "Суперджета" после катастрофы народ напуган настолько, что многие люди, которые должны были полететь на данной модели, просто сдают билеты или меняют рейсы, а авиакомпаниям не остается ничего делать, как отменить рейс – потому что просто некому лететь. Вот это единственная причина, которой можно объяснить такое большое количество отмен рейсов.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С этим предположением согласен и председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора и заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его словам, авиакомпании часто отменяют или переносят рейсы в связи с неравномерной загрузкой направлений.

"Например, если загрузка превышает вместимость рейсов для коротких линий, то назначают более крупный по вместимости самолет. Также бывает, что соединяют два не загруженных рейса в один, чтобы полупустыми не летать, или вылет переносится из-за погодных условий. Это практика всей мировой авиации", – подчеркнул пилот.



Олег Смирнов заслуженный пилот СССР СМИ так разукрасили "Суперджет", что репутация этого самолет потеряна на долгие годы.

По его словам, чтобы сделать конкретные выводы о причинах отмены рейсов, нужно дождаться завершения расследования авиакатастрофы в Шереметьеве. Кроме того, он пояснил, что после катастрофы SSJ 100 многие средства массовой информации реагируют "на любой сигнал об изменениях рейсов".

Так, 14 мая в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, что самолет "Аэрофлота", вылетевший в столицу из Калининграда, подал сигнал бедствия, однако представители авиакомпании опровергли эти сообщения, заверив, что полет Boeing 737 прошел в штатном режиме.

"Замечания к каждому самолету имеются, это естественно, но, что касается данной катастрофы, нужно дождаться окончания расследования. Если будут замечания к технике, то правительственная комиссия, занимающаяся расследованием, обязательно укажет на них", – пояснил Смирнов.