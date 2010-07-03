Самолет "Аэрофлота" Калининград – Москва подал сигнал бедствия

Фото: flightradar.com

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейсом из Калининграда в Москву подал сигнал бедствия, передает телеканал Москва 24.

Воздушное судно находится в небе уже 40 минут. После сигнала Боинг 737 продолжил маршрут в аэропорт Шереметьево, сейчас борт готовится к посадке.