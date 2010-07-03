"Аэрофлот" опроверг данные о нештатной ситуации на борту Boeing 737

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Представители "Аэрофлота" опровергли сведения о сигнале бедствия, который был подан самолетом Калининград – Москва, передает РИА Новости.

В авиакомпании заверили, что полет прошел в штатном режиме.

"По просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала", – уточнили в "Аэрофлоте".

Прежде в СМИ и соцсетях появилась информация, что рейс SU 1001, вылетевший в столицу из Калининграда, подал сигнал бедствия.

Отмечалось, что пассажирский Boeing 737 находится в небе порядка 40 минут. После сигнала самолет продолжил маршрут в аэропорт Шереметьево, где вскоре совершил посадку.

