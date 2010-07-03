Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внукове отложили четыре рейса и перенесли шесть.

В свою очередь в Домодедове два рейса задержали, а отменили семь. В Шереметьево отложили четыре рейса.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот за два дня отменила 26 рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100.