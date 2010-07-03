Самолет Pegas Fly рейса Саратов – Москва вылетел с задержкой в 5 часов

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Pegas Fly вылетел из Саратова в Москву с задержкой более чем на пять часов.
"Самолет должен был вылететь в 17:20 (16:20 мск), но по техническим причинам вылет был отложен. В 22:30 (21:30 мск) этот же самолет вылетел", – цитирует РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта. Прибытие ожидается в 22:51 мск.
Данные сервиса "Яндекс.Расписания" свидетельствуют, что вечером 11 мая в аэропортах Москвы задержано или отменено почти 30 рейсов.
Так, в Шереметьево задержано одиннадцать рейсов. В аэропорту Домодедово задержали пять рейсов и отменили восемь. В свою очередь в аэропорту Внуково задержано два рейса, два отменено.
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