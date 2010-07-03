Пассажир Домодедова хотел провести с собой мину времен Второй Мировой войны

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Пассажир аэропорта Домодедово пытался провезти в Лондон предмет, напоминающий мину времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 10 мая. Во время досмотра в багаже одного из пассажиров, летевшего транзитом из Волгограда в Лондон, обнаружили подозрительный предмет. Сотрудники транспортной полиции сняли мужчину с рейса и доставили в дежурную часть для проверки.

Пассажир пояснил, что перевозил полый корпус от мины времен войны в качестве сувенира и опасности он не представляет. Тем не менее предмет изъяли, поскольку он запрещен к перевозке. Аэропорт работает в штатном режиме.