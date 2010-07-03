Самолет "Аэрофлота" Калининград – Москва приземлился в Шереметьеве

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" SU 1001 Калининград – Москва, подавший сигнал бедствия, приземлился в аэропорту Шереметьево, следует из данных портала Flightradar.

Воздушное судно подало сигнал примерно на 40-й минуте полета. Затем Boeing 737 продолжил маршрут в столичный аэропорт.