Летевший из Москвы в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва – Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево, передает ТАСС.

По данным портала Flightradar, самолет вылетел из столицы в 01:59 мск, однако в районе города Владимира развернулся в небе и вернулся в Шереметьево.

Подробности ситуации не приводятся. Согласно онлайн-табло самарского аэропорта, прилет ожидается в 06:00 по местному времени (05:00 мск) вместо изначальных 04.30.

5 мая SSJ 100, вылетевший из Шереметьево в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета, где совершил жесткую посадку и загорелся. Катастрофа унесла жизни 40 пассажиров и одного бортпроводника, который пытался открыть аварийную дверь в хвосте лайнера.

Возбуждено уголовное дело. Среди основных версий ЧП следователи выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.