Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ 100

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Заслуженный пилот, член совета высшего офицерского состава организации "Офицеры России" Юрий Сытник назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ 100.

По его словам, катастрофа с самолетом в Шереметьеве могла произойти из-за того, что экипаж не отключил комплекты автопилота, локатора и радиостанции при входе в грозу.

Он отметил, что в SSJ 100 "за годы эксплуатации 13 раз попадала молния, и ничего с самолетом не происходило", передает РИА Новости

Экипаж аварийного борта мог недооценить опасность ситуации



5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно вернулся в аэропорт вылета, где совершил жесткую посадку и загорелся. Катастрофа унесла жизни 40 пассажиров и одного бортпроводника, который пытался открыть аварийную дверь в хвосте лайнера.

Возбуждено уголовное дело. Среди основных версий ЧП следователи выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.