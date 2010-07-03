Комиссия по расследованию ЧП с SSJ 100 призвала ориентироваться на официальные данные

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Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево призвала ориентироваться только на официальные данные о случившемся. Такое заявление сделал председатель комиссии, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, передает ТАСС.

По словам министра, "сообщения о самой катастрофе и ходе расследования ее причин", которые появляются в СМИ и соцсетях, могут содержать "неточную, сфальсифицированную или вырванную из контекста информацию". Достоверные сведения о результатах расследования будут предоставляться в официальном порядке, подчеркнул глава комиссии.

Ранее представители Росавиации заявили, что не станут рассказывать о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 до публикации официальной информации.

Вечером в воскресенье, 5 мая, самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Совершив аварийную посадку, лайнер загорелся. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник, пытавшийся открыть аварийные выходы в хвостовой части самолета. Десять пострадавших были госпитализированы.

По факту ЧП в Шереметьеве было возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". В качестве основных СК рассматривает три версии случившегося: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

На заседании правительства 7 мая министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших выплатят по девять миллионов рублей. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме предложила установить в Шереметьеве памятник жертвам авиакатастрофы.