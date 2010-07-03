Медики рассказали о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ 100

Фото: Агентство "Москва"

Четверо членов экипажа самолета, который сгорел 5 мая в аэропорту Шереметьево, переведены из реанимации в обычные палаты. Об этом сообщил Агентству "Москва" директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

По его словам, пациентов, находившихся в состоянии средней степени тяжести, перевели в обычную палату. Их состояние оценивается как стабильное.

"Вчера поступила еще одна пациентка с отравлением продуктами горения", – рассказал Петриков, добавив, что сейчас она и трое ее коллег переведены в госпитальное отделение.

Как пояснил директор НИИ имени Склифосовского, с четверыми пациентами, состояние которых стабилизировалось, работают психологи. "Они, наверное, первые кандидаты на выписку", – отметил врач. Он добавил, что наиболее тяжелая пациентка находится на искусственной вентиляции легких, ее случай – довольно тяжелый и "требует интенсивной терапии".

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево и совершил аварийную посадку. После посадки самолет загорелся. На борту в тот момент находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, погиб 41 человек. Десять пострадавших были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". В качестве основных версий случившегося СК назвал три: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

7 мая на заседании правительства глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших в авиакатастрофе с SSJ 100 выплатят по девять миллионов рублей. Министр уточнил, два миллиона – это страховые выплаты, еще два – региональные выплаты и пять миллионов – выплаты компании "Аэрофлот".