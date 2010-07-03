СМИ назвали ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьеве SSJ 100

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

После приземления в аэропорту Шереметьево пилоты Sukhoi Superjet 100 не выключили двигатели. В кабине к тому же было открыто окно, и это могло косвенно повлиять на распространение огня. К такому выводу пришел Следственный комитет совместно с Росавиацией, передает РБК.

Ведомства проверяют действия экипажа. Они уже выявили несколько ошибок. Также ведется проверка системы обучения пилотов "Аэрофлота".

"Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно", – сообщил представитель СК.

Это могло усилить тягу воздуха и скорость горения. Двигатели самолета работали до того момента, пока их не потушили.

Росавиациия проводит внеплановую проверку "Аэрофлота". Проверка коснется компетенций летного и технического директоров компании, будет также проверена документация о подготовке пилотов авиакомпании, о режиме труда и отдыха. Отмечается, что за трое суток, предшествовавших ЧП в Шереметьево, Евдокимов совершил три рейса и провел в воздухе 10 часов.

5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. После того воздушное судно загорелось. Во время пожара погиб 41 человек, в том числе бортпроводник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Ранее в числе версий ЧП рассматривались недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр судна.

Семьи погибших пассажиров получат единовременную страховую выплату в 1 миллион рублей. Об этом сообщает сайт министерства труда и социальной защиты.