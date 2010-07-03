Жертвам авиакатастрофы в Шереметьеве могут установить памятник

В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме выступили за установку памятника жертвам катастрофы лайнера SSJ 100 в Шереметьеве.
"Художник должен создать такую композицию, которая смогла бы выразить и передать образ погибших при возгорании в самолете", – рассказал Агентству "Москва" зампредседателя комиссии Лев Лавренов.
5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ 100 вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело. Сейчас СК рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
Также стало известно, что родственники погибших в авиакатастрофе Superjet 100 москвичей получат от правительства Москвы по 1 миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч, а те, кому помощь оказали амбулаторно – по 250 тысяч. Власти столицы также выясняют жизненные обстоятельства семей погибших и пострадавших, чтобы оказать им дополнительную социальную помощь.
Собянин подписал постановление о мерах поддержки семей жертв катастрофы в Шереметьеве
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