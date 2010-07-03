Страховщики "Аэрофлота" начали выплаты пострадавшим в Шереметьеве

Выплаты пострадавшим пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск начали компании "АльфаСтрахование" и "Согаз", которые являются страховщиками "Аэрофлота". Об этом сказано на сайте "АльфаСтрахования".
Как уточнили в пресс-службе, с 6 по 8 мая в терминале B аэропорта Шереметьево работал штаб, где принимали документы, необходимые для осуществления выплат.
Дальше с пострадавшими будут работать в здании правительства Мурманской области и в главном офисе компании в столице.
Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс пояснил, что при причинении вреда жизни страховая выплата составляет 2,025 миллиона рублей, а при причинении вреда здоровью – до двух миллионов рублей.
При этом у семей погибших есть право на получение компенсаций в размере двух миллионов рублей и 25 тысяч рублей на погребение. Лимиты распространяются и на бортпроводников и экипаж.
Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно вернулся в аэропорт вылета, где совершил жесткую посадку и загорелся.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи рассматривают различные версии ЧП. Среди основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.
Ранее эксперты взяли пробы ДНК у родственников 30 погибших пассажиров для процедуры опознания. Специалисты также рассчитывают установить точные причины гибели людей.
"Аэрофлот" объявил суммы выплат пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе SSJ 100
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