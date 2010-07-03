Специалисты восстановили полную картину катастрофы в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В пассажирский Sukhoi Superjet 100, сгоревший 5 мая после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, ударила молния. Она запустила череду событий, которые привели к катастрофе. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на близкие к расследованию источники.

Молния задела лайнер через 15 минут после взлета, удар пришелся на нос самолета. Система грозовой защиты SSJ 100 отключила генераторы, из-за этого судно перешло на электроснабжение от аккумуляторных батарей и режим прямого управления полетом.

Согласно руководству по эксплуатации SSJ 100, данная ситуация не требует немедленной посадки и подачи сигнала бедствия. При таком наборе факторов самолет может находиться в воздухе достаточное время, чтобы пилоты могли приземлиться на ближайшем аэродроме и даже при необходимости зайти на второй круг.

Полученные данные самописца указывают на то, что пилотам удалось зайти на посадку со второй попытки, выдержав при этом необходимую скорость. Однако экипаж по каким-то причинам допустил перелет расчетной точки приземления.

Долетев до середины взлетно-посадочной полосы, SSJ 100 все еще не коснулся ее колесами. Пытаясь исправить ситуацию, пилоты начали "прижимать" самолет к земле. Перед самым приземлением они резко увеличили режим работы двигателей и опустили нос.

По мнению экспертов, именно этот маневр привел к катастрофе. Сжавшаяся передняя стойка шасси подбросила лайнер вверх, чем спровоцировала серию отскоков от ВПП. Задние стойки шасси продавили топливные баки машины, керосин вытек и вспыхнул пожар.

Еще одной ошибкой специалисты назвали попытку посадить самолет после возникновения "козла". После первого отскока нужно прекратить посадку и начинать экстренный взлет, указано в руководстве по эксплуатации.

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Совершив аварийную посадку, лайнер загорелся.

На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Причиной трагедии могли стать недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.