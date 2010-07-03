Экипаж SSJ 100 во время ЧП в Шереметьеве не выпустил тормозные щитки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пилоты SSJ 100 при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево не выпустили интерцепторы вопреки инструкции, передает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

При этом закрылки самолета были выставлены как положено. В отчете ведомства уточняется, что в минимальном режиме системы управления на лайнере "автоматический выпуск тормозных щитков не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил".

При этом как заявили в "Аэрофлоте", выпуск интерцепторов был невозможен из-за отсутствия устойчивого пробега у SSJ 100 во время ЧП. "Вины экипажа в их нераскрытии нет", – сказал представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось, что воздушное судно заходило на посадку с перегрузом в 1,6 тонны, но без превышения скорости. Капитан самолета несколько раз перед происшествием пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием.

ЧП с самолетом компании "Аэрофлот" произошло 5 мая. Он выполнял рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, но вынужден был вернуться в воздушную гавань. При аварийной посадке лайнер загорелся.

41 человек погиб. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек.