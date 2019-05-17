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16:28 (обновлено 17.05.2019 19:21)

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ 100

происшествия транспорт

16:28

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Самолет SSJ 100, попавший в авиакатастрофу в аэропорту Шереметьево, заходил на посадку с перегрузом в 1,6 тонны, но без превышения скорости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Капитан самолета несколько раз перед происшествием пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием.

"Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой (вплоть до максимальных значений), что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)", – говорится в документе.

Также стало известно, что экипаж Sukhoi Superjet 100 вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на посадку.

"В режиме direct mode/"минимальный режим fcs" автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил", – сказано в документе.

Что касается сигнализации о возгорании вспомогательной силовой установки, что она сработала за 4 секунды до остановки самолета.

"В 15.30.34 зарегистрирована сигнализация о пожаре ВСУ. Остановка самолета произошла в 15.30.38", – говорится в документе.

ЧП с лайнером компании "Аэрофлот" произошло 5 мая. Он выполнял рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, но вынужден был вернуться в воздушную гавань. Во время аварийной посадки судно загорелось.

41 человек погиб. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек: они получили ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

Предварительный доклад о причинах инцидента опубликуют в конце мая. По некоторым данным, в Sukhoi Superjet 100 ударила молния. Она запустила череду событий, которые привели к катастрофе. Одна из версий также – это конструктивные недостатки самолета.

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Сюжет: Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево

происшествия транспорт

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