В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ 100

Самолет SSJ 100, попавший в авиакатастрофу в аэропорту Шереметьево, заходил на посадку с перегрузом в 1,6 тонны, но без превышения скорости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Капитан самолета несколько раз перед происшествием пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием.
"Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой (вплоть до максимальных значений), что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)", – говорится в документе.
Также стало известно, что экипаж Sukhoi Superjet 100 вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на посадку.
"В режиме direct mode/"минимальный режим fcs" автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил", – сказано в документе.
Что касается сигнализации о возгорании вспомогательной силовой установки, что она сработала за 4 секунды до остановки самолета.
"В 15.30.34 зарегистрирована сигнализация о пожаре ВСУ. Остановка самолета произошла в 15.30.38", – говорится в документе.
ЧП с лайнером компании "Аэрофлот" произошло 5 мая. Он выполнял рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, но вынужден был вернуться в воздушную гавань. Во время аварийной посадки судно загорелось.
41 человек погиб. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек: они получили ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.
Предварительный доклад о причинах инцидента опубликуют в конце мая. По некоторым данным, в Sukhoi Superjet 100 ударила молния. Она запустила череду событий, которые привели к катастрофе. Одна из версий также – это конструктивные недостатки самолета.
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