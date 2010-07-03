Троих пострадавших в ЧП с SSJ 100 выписали из больницы

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Трое пострадавших в результате происшествия в аэропорту Шереметьево выписаны из Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского. Об этом сообщил глава Ожогового центра НМИЦ хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев.

Им рекомендовано санаторно-курортное лечение, передает РИА Новости. Одна пациентка осталась в центре в относительно удовлетворительном состоянии, добавил Алексеев.

ЧП с SSJ 100 компании "Аэрофлот" произошло 5 мая. Самолет выполнял рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, но вынужден был вернуться в воздушную гавань. Во время аварийной посадки лайнер загорелся.

На борту было 78 человек. 41 из них погиб. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек: они получили ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

Предварительный доклад о причинах случившегося опубликуют в конце мая. По некоторым данным, в Sukhoi Superjet 100 ударила молния. Она запустила череду событий, которые привели к катастрофе. Одна из версий – конструктивные недостатки самолета.