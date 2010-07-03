Предложения по улучшению авиаперевозок готовят в Минтрансе

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Минтранс РФ готовит предложения по совершенствованию авиаперевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта РФ, курирующего авиацию, Александра Юрчика.

По его словам, это затронет подготовку пилотов, нормативно-правовую базу в сертифицировании и в подготовке техники, разработку техники и порядок сертификации.

"Это будет и подготовка в вопросах системы управления безопасностью полетов, совершенствование ее", – добавил Юрчик.

После катастрофы самолета SSJ 100 5 мая в Шереметьеве Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию осуществления авиаперевозок.

Росавиация также направила в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) запрос о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.

Источник, близкий к расследованию ЧП в Шереметьево, ранее сообщил, что конструктивные недостатки SSJ100 рассматриваются как одна из версий причины аварии в аэропорту.

"Первичную сертификацию самолета данного типа в предыдущие годы проводил МАК", – добавила она.

Самолет "Аэрофлота" загорелся в результате жесткой посадки. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Следствие рассматривает несколько версий катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.