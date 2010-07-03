Недостатки конструкции SSJ 100 названы одной из версий катастрофы

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Одной из версий авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево рассматриваются конструктивные недостатки SSJ 100, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Он подчеркнул, что к поломке шасси и воспламенению топливных баков мог привести просчет при проектировании воздушного судна.

"При посадке SSJ в Шереметьево сломавшиеся шасси привели к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению. Таким образом, это может являться просчетом при проектировании самолета", – сказал источник.

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Совершив аварийную посадку, лайнер загорелся.

На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Причиной трагедии могли стать недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.