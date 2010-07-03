Выплаты по сгоревшему самолету завершатся к 20 мая

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Министр труда РФ Максим Топилин сообщил, когда должны быть завершены выплаты пострадавшим и семьям погибших при пожаре, в котором сгорел самолет SSJ в столичном аэропорту Шереметьево. Страховые компании должны завершить выплаты к 20 мая, за исключением сложных семейных случаев.

"Все то, что предусмотрели регионы и Московская область, эта работа практически закончена. Сегодня Мурманск должен был последний выплату сделать", – передает РИА Новости слова Топилина.

Министр заявил, что встречался 16 мая с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым. Скорее всего, основной объем выплат авиакомпании и страховщиков будет завершен к понедельнику. В лучшем случае выплаты будут реализованы 17 мая.



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5 мая самолет "Аэрофлота", который летел из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и загорелся. На борту были 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, в том числе бортпроводник.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

Пострадавшие члены экипажа сейчас уже выписаны из больницы.