Выплаты по сгоревшему самолету завершатся к 20 мая

Министр труда РФ Максим Топилин сообщил, когда должны быть завершены выплаты пострадавшим и семьям погибших при пожаре, в котором сгорел самолет SSJ в столичном аэропорту Шереметьево. Страховые компании должны завершить выплаты к 20 мая, за исключением сложных семейных случаев.
"Все то, что предусмотрели регионы и Московская область, эта работа практически закончена. Сегодня Мурманск должен был последний выплату сделать", – передает РИА Новости слова Топилина.
Министр заявил, что встречался 16 мая с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым. Скорее всего, основной объем выплат авиакомпании и страховщиков будет завершен к понедельнику. В лучшем случае выплаты будут реализованы 17 мая.
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5 мая самолет "Аэрофлота", который летел из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и загорелся. На борту были 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, в том числе бортпроводник.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура и Ространснадзор начали проверки.
Пострадавшие члены экипажа сейчас уже выписаны из больницы.
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