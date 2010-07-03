Доклад о причинах катастрофы в Шереметьеве опубликуют в конце мая

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пока не закончил работы с бортовыми самописцами самолета Sukhoi Superjet 100, который сгорел в аэропорту Шереметьево. Предварительный доклад будет готов до конца мая.

"Работа продолжается. Идет анализ информации. Предварительные данные катастрофы с подробным анализом действий экипажа, наземных служб, диспетчеров будут обнародованы до конца мая в предварительном докладе", – сказал источник ТАСС в МАК.

Параметрический самописец был поврежден. Ранее сообщалось, что в самолет попала молния, и это стало первопричиной катастрофы. Молния задела самолет через 15 минут после взлета. Удар пришелся на нос. Система грозовой защиты отключила генераторы, из-за этого судно перешло на электроснабжение от аккумуляторных батарей и режим прямого управления полетом. Отмечалось, что при такой ситуации не требуется немедленной посадки и подачи сигнала бедствия.



Специалисты назвали проблемы SSJ 100

5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево для аварийной посадки. Приземлившись, самолет загорелся. На борту было 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В качестве причин трагедии назывались недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров, персонала, неисправность судна и неблагоприятные погодные условия.